納卡爭土畫句號 亞阿戰火恐未熄 阿塞拜疆劍指連接土耳其「陸橋」 亞美尼亞難覓救兵

明報記者

上月19日，阿塞拜疆出兵納卡地區，24小時內即迫降當地亞族，亞美尼亞總理帕希尼揚批評當地俄羅斯維和部隊未有介入阻止，延續過去幾年對莫斯科保護不力的憤慨。分析認為，俄羅斯實際上選擇站在阿塞拜疆一方，這既有「教訓」帕希尼揚想走親西方遠俄路線的意味，也有侵烏失利後再無餘力保護歷史盟友的現實因素。然而，亞美尼亞的真正麻煩可能才剛開始。

在2020年第二次納卡戰爭大獲全勝後，阿塞拜疆總統阿利耶夫翌年即威脅會不惜武力構建連接阿塞拜疆本土與外飛地納希切萬（Nakhchivan）自治共和國的陸橋「贊格祖爾走廊」（Zangezur Corridor），「無論亞美尼亞喜歡與否」——該走廊有取道亞美尼亞和伊朗的兩條路線，但鑑於後者軍事實力，真正受壓的是亞美尼亞。

陸橋倘成真 土國接通「突厥語世界」

贊格祖爾走廊的構想具有高度地緣戰略意義，不止限於阿塞拜疆自身，因納希切萬地區西北部跟土耳其東部有狹窄接壤空間，倘若陸橋成真，將意味着土耳其擁有直接連通整個「突厥語世界」的路線——通過阿塞拜疆經裏海連接到土庫曼、烏茲別克、哈薩克和吉爾吉斯這幾個突厥語系中亞國家，並進一步實現其夢想中連接東亞（中國）與歐洲的「中間走廊」（Middle Corridor）戰略倡議。

在迫降納卡地區後不足一周，阿利耶夫上月25日會見來訪的土耳其總統埃爾多安，地點正是極具象徵意義的納希切萬，雙方再次暗示對取道亞美尼亞建立陸橋的願景，阿利耶夫聲言可在明年內「完成」，而埃爾多安回國後也明言希望「愈快成事愈好」。有跟納卡亞族有關連的Telegram頻道警告，阿、土兩國新目標便是亞美尼亞南部的休尼克省，「他們已公開宣布這點，積極的戰爭準備已在進行中」。

亞國會通過入ICC 普京入境將被捕

亞美尼亞應用政策研究所資深研究員波戈西揚（Benyamin Poghosyan）向《衛報》表示，納卡亞族居民撤走一方面有可能移除亞阿兩國簽署和平條約的障礙，但更有可能是阿塞拜疆尋求乘勝追擊，要求亞美尼亞作更多讓步，包括通往納希切萬的運輸路線，「卡拉巴赫的摧毁令阿塞拜疆可集中全部軍事、外交和政治力量壓向亞美尼亞」。他估計阿塞拜疆長遠或會尋求佔據休尼克省和瓦約茨佐爾省的部分地方，但短期內應會緩步行事，以免國際反彈，「他們可以從一、兩個方向穿透……然後向亞美尼亞提出如要阿軍返回戰前位置，就應接受開放連接亞塞拜疆（本土）到納希切萬的路線」。

面對如此惡劣的外交局面，亞美尼亞對俄敵意卻有增無減，國會上周二批准加入國際刑事法院（ICC），因後者已就烏戰戰爭罪行指控向普京發出通緝令，亞美尼亞未來將有義務在普京入境時將其拘捕。莫斯科一早對此嚴詞警告，但帕希尼揚政府仍跟俄方對着幹。克宮其後強調亞美尼亞仍是盟友，「但與此同時，我們對現屆亞方領導層有了額外疑問」。

得罪俄國靠山 伊朗成僅剩救命草

環顧亞美尼亞周邊，土耳其和阿塞拜疆都是其世仇，格魯吉亞置身事外，伊朗成為僅剩的潛在救命草——德黑蘭已一再暗示不會容許與亞美尼亞的邊境受阻塞。自納卡亞族「亡國」後，伊朗尚未官方表態，但一名資深國會議員指，阿塞拜疆防長該月初向伊朗軍事代表團表示，該國已決定改用取道伊朗的「Plan B」，該名議員坦言無法對此完全信任。惟埃爾多安聲言，伊朗「正面看待」取道該國建立贊格祖爾走廊的倡議。

（環球經緯）