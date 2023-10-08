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新德里指控網媒收小米Vivo資金 褒華貶印

【明報專訊】印度上周二（3日）突擊搜查新聞網站NewsClick的辦公室及拘捕兩名高層，指該網媒涉收受中國資金為北京宣傳。路透社前日（6日）引述政府文件報道，印度警方指控中國智能手機生產商小米和維沃（Vivo）涉案，非法轉移資金給NewsClick。NewsClick回應稱決不會應中國企業或政府要求而發表報道或消息，小米印度發言人也強烈否認指控。

路透社及印度傳媒報道，警方8月17日提交的訴狀中，指控NewsClick創辦人兼總編輯普爾卡亞斯塔（Prabir Purkayastha）串同一個鮮為人知的組織，破壞印度主權並挑起不滿，該網媒獲得大量的中國資金後，散播批評印度政策和項目、維護中國政策和項目的偏頗報道。訴狀又指出，小米和Vivo等中國大型電訊公司，透過在印度開設數千間空殼公司，非法向印度注入資金，「以推進這一陰謀」，違反印度的外匯法。

NewsClick斥指控荒謬 轟打壓新聞自由

NewsClick前日發聲明表示，不會應中國企業或政府要求而發表報道或消息，稱當局的指控「荒謬絕倫」，是「意圖箝制印度自由而獨立的新聞媒體」。印度記協等組織和反對黨日前便質疑這宗調查和指控，皆屬政府打壓新聞自由的手段，當局否認。

NewsClick於2009年創立，以批評政府著稱，被視為印度少數尚存的獨立新聞機構。2020年至2021年，NewsClick大篇幅報道農民反對政府農業自由化計劃的示威，政府之後開始指它違反印度的外國直接投資規定，為「中共及其利益的喉舌」。

（衛報/路透社/印度斯坦時報/今日印度）

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