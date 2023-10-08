美推動以沙建交 巴人利益恐被犧牲

【明報專訊】美國近期積極推動以色列和沙特阿拉伯建交，掌有實權的沙特王儲穆罕默德上月底雖強調解決巴勒斯坦問題的重要性，但路透社日前卻引述消息報道，沙特為了與美國達成國防協議，獲得華府提供更多安全保障，將利用與以色列建交作為交換，即使以方不對巴勒斯坦建國作重大讓步，沙特也不會拖延建交進程。有分析認為，以沙建交，巴勒斯坦的利益或會被犧牲。
沙特為美安全保障 不會拖延建交
路透社上月29日引述3名區內知情人士報道，其中一人稱沙特雖支持巴人和平計劃，但也想同時為自身謀取利益。報道指穆罕默德（Mohammed bin Salman）一直尋求美國提供如北約第5條明確的安全保障。其中一名波斯灣消息人士透露，沙特準備接受不及北約條款的協議，其形式有機會建基於美國與巴林協議的基礎，再附加額外承諾。報道稱，沙特或將如以色列獲得美國「主要非北約盟友」（Major Non-NATO Ally）地位，可獲取更多美製先進武器，並與美軍進行演習。
路透社亦質疑穆罕默德上月接受美國霍士新聞訪問時，強調沙特目標「改善巴人生活，並讓以色列成為中東的參與者」，卻未有提及巴勒斯坦建國問題，但報道同時引述區內和外交消息稱，穆罕默德仍堅持尋求以色列對部分議題作出承諾，包括向巴勒斯坦自治政府轉移部分西岸控制領土、限制猶太定居點活動和停止採取行動吞併西岸等。沙特亦承諾向巴人自治政府提供資金援助，以顯示他並沒有離棄巴人，並仍尋求保持「兩國方案」的選項開放。
英國傳媒「中東監察」上周三報道，美國堅持以色列在與沙特建交的過程中，在巴勒斯坦問題讓步，包括同意讓美國在耶路撒冷設總領館，並實際上主責對巴人控制區的外交事務。不過，英國《衛報》上月底報道，有巴人談判代表對以沙可能建交感疑慮。一名談判知情人士提到，沙特2021年曾大幅削減對巴人援助，稱巴人在以沙建交上「或許並無選擇」。