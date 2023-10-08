美推動以沙建交 巴人利益恐被犧牲

沙特為美安全保障 不會拖延建交

路透社上月29日引述3名區內知情人士報道，其中一人稱沙特雖支持巴人和平計劃，但也想同時為自身謀取利益。報道指穆罕默德（Mohammed bin Salman）一直尋求美國提供如北約第5條明確的安全保障。其中一名波斯灣消息人士透露，沙特準備接受不及北約條款的協議，其形式有機會建基於美國與巴林協議的基礎，再附加額外承諾。報道稱，沙特或將如以色列獲得美國「主要非北約盟友」（Major Non-NATO Ally）地位，可獲取更多美製先進武器，並與美軍進行演習。

路透社亦質疑穆罕默德上月接受美國霍士新聞訪問時，強調沙特目標「改善巴人生活，並讓以色列成為中東的參與者」，卻未有提及巴勒斯坦建國問題，但報道同時引述區內和外交消息稱，穆罕默德仍堅持尋求以色列對部分議題作出承諾，包括向巴勒斯坦自治政府轉移部分西岸控制領土、限制猶太定居點活動和停止採取行動吞併西岸等。沙特亦承諾向巴人自治政府提供資金援助，以顯示他並沒有離棄巴人，並仍尋求保持「兩國方案」的選項開放。

英國傳媒「中東監察」上周三報道，美國堅持以色列在與沙特建交的過程中，在巴勒斯坦問題讓步，包括同意讓美國在耶路撒冷設總領館，並實際上主責對巴人控制區的外交事務。不過，英國《衛報》上月底報道，有巴人談判代表對以沙可能建交感疑慮。一名談判知情人士提到，沙特2021年曾大幅削減對巴人援助，稱巴人在以沙建交上「或許並無選擇」。

（路透社/衛報/中東監察）