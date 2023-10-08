巴人突襲殺百人 以宣布戰爭狀態 射數千計火箭炮槍手入境擄人 加沙遭空襲報復

近日大批以色列猶太人趁「住棚節」假期湧往耶路撒冷，哈馬斯聲稱行動為保衛當地伊斯蘭聖地阿克薩清真寺，並抗議以方上月封鎖加沙邊境。哈馬斯武裝分支「卡桑旅」發言人德伊夫（Mohammad Deif）表示行動代號「阿克薩風暴」（Al-Aqsa Storm），是為報復以色列褻瀆阿克薩清真寺。法新社稱，加沙多地清晨6時半（本港時間上午11時半）起發射大批火箭。德伊夫表示，在行動最初20分鐘，向以色列機場、軍事目標等發射5000枚火箭炮。哈馬斯領袖哈尼亞警告，行動會擴展至西岸和耶路撒冷，又向阿拉伯國家喊話，稱以色列保護不了它們。

分頭闖境攻入基地 拖以兵出坦克

約1個小時後，巴人武裝分子坐吉普車、電單車，甚至動力滑翔傘多路進入以色列，開槍和挾持人質，又攻陷一個基地並與以軍交戰。有巴人武裝分子在加沙邊境鐵絲網附近，把一名以軍士兵拖出坦克，未知後者生死。哈馬斯宣稱在加沙邊境附近俘虜了最少3名以軍士兵。不少巴人上街歡呼慶祝。巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯表示，巴人面臨猶太「定居者和佔領軍的恐怖」時有自我防衛的權利。

以軍表示，有至少2500枚火箭炮射入境內，以方即時在特拉維夫附近拉響警報，呼籲民眾留在家中，並啟動防空系統截擊。以巴雙方亦在南部多處城鎮和軍事設施爆發槍戰，以警稱南部有22處地點成為「活躍前線」。以色列衛生部昨日表示，巴人襲擊造成100名以色列人死亡，逾779人受傷。

內塔尼亞胡在特拉維夫召開緊急會議後，宣布國家已進入戰爭狀態，稱指示軍方採取即時行動，清掃「恐怖分子」潛入的房屋，同時下令動員後備軍，以「敵人從未見識過的力量和規模進行報復戰爭」，對方將要「付上前所未見的代價」。他強調以色列處於「戰爭狀態」，而非單純局勢升級。防長加倫特稱哈馬斯向以色列「宣戰」是「犯下嚴重錯誤」。

以軍隨後展開代號「鐵劍」（Swords of Iron）行動，出動數十架戰機轟炸哈馬斯多處加沙目標，幾棟多層大樓被毀。巴人自治政府稱，有近200名巴人死於空襲，無國界醫生表示有加沙醫護人員死於空襲。

歐美譴責哈馬斯 伊朗恭賀

美國白宮發表聲明，表示美國「毫無疑問譴責哈馬斯恐怖分子對以色列平民的無端攻擊」，美國堅定與以色列政府及人民站在一起。歐盟明確譴責哈馬斯施行「恐怖暴力」。伊朗最高領袖顧問薩法維（Yahya Rahim Safavi）則恭賀哈馬斯戰士，支持「解放」巴勒斯坦和耶路撒冷。包括沙特阿拉伯和埃及等阿拉伯國家，都呼籲立即停止暴力，避免平民受到傷害。聯合國中東和平特使溫內斯蘭（Tor Wennesland）也呼籲各方「懸崖勒馬」。以色列駐港總領事藍天銘（Amir Lati）昨日下午向本報表示，「恐怖分子」以平民為人質，稱以色列是次回應行動將會「廣泛且嚴厲」。

今次襲擊行動的前一天，是「贖罪日戰爭」（Yom Kippur War）爆發50周年。當時，埃及和敘利亞軍隊為了奪回在1967年以阿「六日戰爭」中被以色列佔領的領土，因此選在猶太曆中最神聖「贖罪日」聯手突襲以色列，最終雙方停火。

（綜合報道）