俄撤克里米亞大部分軍艦避襲 格魯吉亞分離地區稱俄協議另建海軍基地

衛星圖揭17俄艦改停黑海東面

俄羅斯佔領的克里米亞自今年8月以來多次受襲，包括兩星期前黑海艦隊總部遭導彈攻擊，其他襲擊導致多艘海軍船艦受損。美國智庫戰爭研究所周二（3日）引用10月初的衛星照片，指出最少17艘俄羅斯軍艦已經由克里米亞的塞瓦斯托波爾黑海艦隊總部，改為部署到黑海東面的新羅西斯克（Novorossiysk）停靠，「相信是保護它們免受烏克蘭對俄羅斯在克里米亞資產的持續攻擊所波及」。《華爾街日報》報道，涉及軍艦包括3艘基洛級潛艇、兩艘導彈護衛艦和一艘巡邏船。

另外，據親克里姆林宮的俄羅斯《消息報》（Izvestia）周四刊出的訪問，聲稱脫離格魯吉亞的阿布哈茲（Abkhazia）領袖巴札尼亞（Aslan Bzhania）表示，將與俄羅斯合作在黑海興建軍港，「我們已經簽署協議，俄羅斯海軍不久後將在（阿布哈茲的）奧恰姆奇拉（Ochamchire）有一個永久部署點」。他表示，協議目標是「同時提高俄羅斯和阿布哈茲的防禦能力」。他表示，這類合作將持續，「因為這保障了阿布哈茲和俄羅斯雙方的基本利益。安全是最優先要務」。

格魯吉亞轟違反主權

格魯吉亞外交部則指出，在奧恰姆奇拉興建俄羅斯軍港的做法，是「公然違反格魯吉亞主權和領土完整」。

阿布哈茲本是格魯吉亞的自治共和國，1992至1993年與中央開戰，並於1999年單方面進行全民公決，脫離格魯吉亞。自2008年俄羅斯與格魯吉亞的戰爭後，俄羅斯就承認阿布哈茲的獨立地位，但是至今只有5個國家承認其為獨立國家。現時阿布哈茲境內已有一個俄軍基地。

（BBC/金融時報）

（俄軍侵烏）