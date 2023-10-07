美媒：特朗普卸任後向澳富豪泄核潛艇機密

報道指檢察官及聯邦調查局探員今年最少兩度向普拉特問話。他是特朗普名下佛羅里達州海湖莊園俱樂部會員之一，經營全球其中一間最大、總部位於美國的包裝公司Pratt Industries。他向當局提及2021年4月在海湖莊園跟特朗普交談時，提起美國的潛艇隊。

透露攜核彈頭數量

消息人士透露，普拉特稱當他向特朗普表示澳洲應開始向美國採購核潛艇時，興奮特朗普靠向普拉特，提到2項有關美國潛艇的資訊，包括它們通常攜帶的核彈頭數量，及它們在不被發現的情况下，能駛到距離俄羅斯潛艇有多近。根據普立特與特朗普會面後的電郵及對話，普拉特把特朗普提及的內容轉達予最少45人，包括6名記者、其包裝公司11名員工、10名澳洲官員及3名前澳洲總理。

報道提到，調查人員要求他別重提特朗普告訴他的數字，反映這資料相當敏感。普拉特稱特朗普沒向他展示任何政府文件。海湖莊園一名前僱員向調查人員稱，普拉特與特朗普交談後幾分鐘，就向他人轉述特朗普談及的部分內容，對特朗普向非美國公民提及敏感資訊感困擾和震驚。

消息人士稱，監督特朗普「文件門」等刑事調查的特別檢察官史密斯團隊已獲知有關事件，正在調查。

特朗普的發言人指ABC所獲消息「缺乏適當背景及相關資訊」，強調特朗普沒做錯事，一向堅持追求真相與透明，並依法恰當行事。

（ABC）