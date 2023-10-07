美F-16敘國上空首擊落土耳其無人機

五角大樓發言人賴德前天表示，美軍在敘利亞時間周四上午觀測到敘利亞反抗軍控制的東北部哈薩卡（Hasakah）邊陲有空襲行動，部分在離美軍所在地1公里左右展開，一架土耳其無人機飛近美軍不到500米，被視為潛在威脅，一架F-16戰機約10分鐘後出於自衛將之擊落。賴德指，「沒迹象土耳其蓄意針對美軍」。

兩國防長通電強調協調

賴德表示，事後美國防長奧斯汀與土耳其防長居萊爾（Yasar Guler）通電話時，「承認土耳其合理的安全關切」，同意事件令人遺憾，強調兩國需專注於打敗盤據敘利亞的伊斯蘭國（ISIS）勢力。 新任美軍參謀長聯席會議主席布朗（Charles Brown）亦與土耳其總參謀長古勒（Metin Gurak）討論了如何消除美國領導的行動與土耳其軍方的衝突。土耳其國防部在社交平台X亦強調與美國維持合作。

庫爾德工人黨（PKK）承認周日對土耳其安卡拉發動炸彈襲擊，土耳其指情報顯示襲擊者由敘利亞進入土耳其，周三宣布視庫族武裝分子在敘利亞和伊拉克的設施為「合法打擊目標」。法新社引述庫族安全消息稱，土耳其周四針對敘北庫族佔領區的軍事行動造成最少9人死亡。土耳其視哈薩卡地區主要勢力庫族民兵組織「人民保衛部隊」（YPG）為工人黨分支，美國雖把工人黨列作恐怖組織，但把YPG視為打擊ISIS重要伙伴。

（綜合報道）