維權進出監獄20年 多年不見丈夫孩子

【明報專訊】現年51歲的伊朗人權活動家穆罕默迪在學生時代已參與社會運動，盼能對抗宗教暴政。過去20年大部分時間，都因參與反對死刑及反對強制女性戴頭巾運動多次進出監獄，而即使在獄中，她亦是對伊朗政府最直言不諱的批評者之一，去年伊朗女子阿米尼涉違頭巾令被拘留期間死亡消息報道當晚發起靜坐。與她沒見面已8年的兒子昨稱，對母親獲獎感十分自豪。
獄中仍直言批評政府
穆罕默迪是人權捍衛者中心（the Defenders of Human Rights Center）副主席，創辦該組織的阿巴迪（Shirin Ebadi）亦是2003年諾貝爾和平獎得主。阿巴迪周五向路透社表示，希望今年諾貝爾和平獎授予穆罕默迪，會為伊朗女性帶來民主與平等，「我祝賀穆罕默迪和所有伊朗女性獲得這個獎項……這個獎項將會揭示伊朗女權受到侵犯的現象」。
穆罕默迪32年前仍是學生的時候就參與社運，她在上月16日阿米尼死亡1周年於《紐約時報》發表文章，稱她當時的目標是對抗宗教暴政，指這種暴政跟傳統和習俗造成對伊朗婦女的嚴重打壓。
對穆罕默迪來說，反抗打壓女性的代價是長年牢獄之災。她曾13度被伊朗當局拘捕，並合共被判囚31年和154下笞刑。自2012年以來她已3度被囚於關押政治犯的德黑蘭埃溫（Evin）監獄，目前正就散布反政府宣傳等判罪而要服刑約12年。
穆罕默迪與同樣是社運人士的丈夫拉赫馬尼（Taghi Rahmani）育有一對現年17歲的龍鳳胎阿里（Ali）及基安娜（Kiana）。拉赫馬尼與一對子女正在法國流亡生活。他表示妻子因身陷囹圄，已經有8年未與孩子見面，他亦有15年沒見過妻子。