維權進出監獄20年 多年不見丈夫孩子

獄中仍直言批評政府

穆罕默迪是人權捍衛者中心（the Defenders of Human Rights Center）副主席，創辦該組織的阿巴迪（Shirin Ebadi）亦是2003年諾貝爾和平獎得主。阿巴迪周五向路透社表示，希望今年諾貝爾和平獎授予穆罕默迪，會為伊朗女性帶來民主與平等，「我祝賀穆罕默迪和所有伊朗女性獲得這個獎項……這個獎項將會揭示伊朗女權受到侵犯的現象」。

穆罕默迪32年前仍是學生的時候就參與社運，她在上月16日阿米尼死亡1周年於《紐約時報》發表文章，稱她當時的目標是對抗宗教暴政，指這種暴政跟傳統和習俗造成對伊朗婦女的嚴重打壓。

對穆罕默迪來說，反抗打壓女性的代價是長年牢獄之災。她曾13度被伊朗當局拘捕，並合共被判囚31年和154下笞刑。自2012年以來她已3度被囚於關押政治犯的德黑蘭埃溫（Evin）監獄，目前正就散布反政府宣傳等判罪而要服刑約12年。

穆罕默迪與同樣是社運人士的丈夫拉赫馬尼（Taghi Rahmani）育有一對現年17歲的龍鳳胎阿里（Ali）及基安娜（Kiana）。拉赫馬尼與一對子女正在法國流亡生活。他表示妻子因身陷囹圄，已經有8年未與孩子見面，他亦有15年沒見過妻子。

（法新社/路透社/紐約時報）