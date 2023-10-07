伊朗陷獄女權鬥士 挺身抗暴獲和平獎 彰顯頭巾示威「女性 生命 自由」精神

判囚31年 獄中燒頭巾悼阿米尼

諾貝爾獎新聞公告稱51歲的穆罕默迪（Narges Mohammadi）是「女性、人權倡議者和自由鬥士」，其抗爭伴隨重大個人犧牲，她至今被捕13次，5度被定罪，共被判監31年及受154下笞刑，目前身陷囹圄。穆罕默迪1990年代在大學修讀物理學期間，已致力宣揚平等和女性權益，2003年加入由當年諾貝爾和平獎得主、伊朗女性律師與人權運動家阿巴迪（Shirin Ebadi）所創立的德黑蘭「人權捍衛者中心」。她過去20年多次出入監獄，包括2012年來3度被判入獄，但她在獄中不忘反對當局強制女性戴頭巾以及對政治犯（特別是女性）的有系統虐待和性暴力。

伊朗22歲女子阿米尼（Mahsa Amini）去年9月因違反女性戴頭巾規定，被道德警察扣留期間死亡，觸發全國示威浪潮，尋求撤銷頭巾令。穆罕默迪作為「頭巾示威」領袖之一，在獄中向外傳達支持示威者的信息，協助維持示威聲勢，對內呼籲囚友團結，致獄方更嚴格管制穆罕默迪，禁止她接聽電話及被探監。然而她成功偷運文章到監獄外，上月阿米尼被殺一周年時在《紐約時報》刊登，傳達「我們更多人被鎖禁，反而會令我們更強大」的信息。她上月去信法新社表示，近期的示威「加速了伊朗實現民主、自由和平等的進程」，而這一進程現已無法逆轉。阿米尼逝世1周年，穆罕默迪與另外3名女囚犯在監獄內燒自己的頭巾紀念。

諾貝爾委員會主席呼籲放人

諾貝爾獎新聞公告表示，伊朗頭巾示威的口號「女性、生命、自由」足以彰顯穆罕默迪的貢獻和工作：（1）女性：她為女性飽受系統歧視和壓迫而抗爭；（2）生命：她支持女性奮鬥以獲取完整而有尊嚴地活着的權利；（3）自由：她為言論自由、獨立自主挺身，反對要求女性在公開地方迴避和遮蓋身體的規則。挪威諾貝爾委員會主席賴斯-安德森（Berit Reiss-Andersen）表示，期望今次決定向全球所有受歧視壓迫的女性發出信息：「要有勇氣，繼續下去」。她又表示：「如果伊朗當局做出正確決定，他們將會釋放她。這樣她就能在現場接受這項榮譽，這也是我們主要的期盼。」

穆罕默迪：全球認同令她更堅定

穆罕默迪向美國《紐約時報》發表聲明，稱全球對其人權倡議的支持和認同，令她「更堅定、更有責任、更熱心和更具期望」。其丈夫拉赫馬尼（Taghi Rahmani）在法國巴黎住所接受路透社訪問表示：「諾貝爾（和平）獎為納爾吉斯（穆罕默迪）的抗爭事業注下強心針。」伊朗國營伊朗通訊社（IRNA）昨在報道中指摘將諾貝爾和平獎頒給穆罕默迪，是將人權議題政治化。伊朗半官方法爾斯通訊社（Fars）批評穆罕默迪「破壞伊朗國家安全行動」而獲西方獎項。

穆罕默迪是歷來第5名獲獎時繫獄的和平獎得主，其餘包括1935年德國記者兼和平主義者的奧西茨基（Carl Von Ossietzky）、1991年緬甸反對派領袖昂山素姬、2010年中國異見人士劉曉波和2022年白俄羅斯人權倡議者比亞利亞茨基（Ales Bialiatski）。

（諾貝爾獎網站/路透社/法新社）

（2023諾貝爾獎）