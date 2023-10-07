伊朗陷獄女權鬥士 挺身抗暴獲和平獎 彰顯頭巾示威「女性 生命 自由」精神

【明報專訊】2023年諾貝爾和平獎得主周五（6日）公佈，正在監獄服刑的伊朗女權運動家穆罕默迪因挺身對抗當局對女性的打壓，以及宣揚人權和自由而獲獎，被指彰顯去年年輕女子阿米尼因戴頭巾問題被道德警察拘留期間死亡而掀起的「頭巾示威」口號「女性、生命、自由」。穆罕默迪發表聲明稱，全球對她的支持和認同，令她更堅定也更抱有希望。
判囚31年 獄中燒頭巾悼阿米尼
諾貝爾獎新聞公告稱51歲的穆罕默迪（Narges Mohammadi）是「女性、人權倡議者和自由鬥士」，其抗爭伴隨重大個人犧牲，她至今被捕13次，5度被定罪，共被判監31年及受154下笞刑，目前身陷囹圄。穆罕默迪1990年代在大學修讀物理學期間，已致力宣揚平等和女性權益，2003年加入由當年諾貝爾和平獎得主、伊朗女性律師與人權運動家阿巴迪（Shirin Ebadi）所創立的德黑蘭「人權捍衛者中心」。她過去20年多次出入監獄，包括2012年來3度被判入獄，但她在獄中不忘反對當局強制女性戴頭巾以及對政治犯（特別是女性）的有系統虐待和性暴力。
伊朗22歲女子阿米尼（Mahsa Amini）去年9月因違反女性戴頭巾規定，被道德警察扣留期間死亡，觸發全國示威浪潮，尋求撤銷頭巾令。穆罕默迪作為「頭巾示威」領袖之一，在獄中向外傳達支持示威者的信息，協助維持示威聲勢，對內呼籲囚友團結，致獄方更嚴格管制穆罕默迪，禁止她接聽電話及被探監。然而她成功偷運文章到監獄外，上月阿米尼被殺一周年時在《紐約時報》刊登，傳達「我們更多人被鎖禁，反而會令我們更強大」的信息。她上月去信法新社表示，近期的示威「加速了伊朗實現民主、自由和平等的進程」，而這一進程現已無法逆轉。阿米尼逝世1周年，穆罕默迪與另外3名女囚犯在監獄內燒自己的頭巾紀念。
諾貝爾委員會主席呼籲放人
諾貝爾獎新聞公告表示，伊朗頭巾示威的口號「女性、生命、自由」足以彰顯穆罕默迪的貢獻和工作：（1）女性：她為女性飽受系統歧視和壓迫而抗爭；（2）生命：她支持女性奮鬥以獲取完整而有尊嚴地活着的權利；（3）自由：她為言論自由、獨立自主挺身，反對要求女性在公開地方迴避和遮蓋身體的規則。挪威諾貝爾委員會主席賴斯-安德森（Berit Reiss-Andersen）表示，期望今次決定向全球所有受歧視壓迫的女性發出信息：「要有勇氣，繼續下去」。她又表示：「如果伊朗當局做出正確決定，他們將會釋放她。這樣她就能在現場接受這項榮譽，這也是我們主要的期盼。」
穆罕默迪：全球認同令她更堅定
穆罕默迪向美國《紐約時報》發表聲明，稱全球對其人權倡議的支持和認同，令她「更堅定、更有責任、更熱心和更具期望」。其丈夫拉赫馬尼（Taghi Rahmani）在法國巴黎住所接受路透社訪問表示：「諾貝爾（和平）獎為納爾吉斯（穆罕默迪）的抗爭事業注下強心針。」伊朗國營伊朗通訊社（IRNA）昨在報道中指摘將諾貝爾和平獎頒給穆罕默迪，是將人權議題政治化。伊朗半官方法爾斯通訊社（Fars）批評穆罕默迪「破壞伊朗國家安全行動」而獲西方獎項。
穆罕默迪是歷來第5名獲獎時繫獄的和平獎得主，其餘包括1935年德國記者兼和平主義者的奧西茨基（Carl Von Ossietzky）、1991年緬甸反對派領袖昂山素姬、2010年中國異見人士劉曉波和2022年白俄羅斯人權倡議者比亞利亞茨基（Ales Bialiatski）。