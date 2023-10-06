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兩共和黨強硬派 角逐美眾院議長

【明報專訊】美國眾議院周二表決通過罷免議長麥卡錫後，議長之位爭奪戰隨即展開，眾議院第二號人物、多數黨領袖斯卡利塞及前總統特朗普盟友、眾院司法委員會主席喬丹周三（4日）宣布角逐，兩人均為共和黨強硬保守派，要爭取黨內溫和派支持並不容易。候選人對援助烏克蘭及對罷免議長機制的立場成為焦點。

眾院二號人物vs.特朗普盟友

率先表態參選的59歲喬丹（Jim Jordan）是共和黨內極右「眾議院自由黨團」（House Freedom Caucus）的創始成員，也是特朗普忠實盟友，曾領導對拜登政府的調查。他在給同僚爭取支持的信中強調團結，「我們正處於國家歷史上的關鍵十字路口，現在是共和黨黨團結團起來，履行對國民承諾的時候」。斯卡利塞（Steve Scalise）則強調自己在過去10年擔任眾議院共和黨領導層，擁有團結黨團的經驗。57歲的斯卡利塞2017年曾遭左翼激進分子槍傷，今年8月透露自己正接受血癌治療，他又被指與3K黨前領袖有聯繫。

路透社報道，共和黨內有溫和派認為喬丹過於右傾，強硬派則認為他太過接近麥卡錫；斯卡利塞被視麥卡錫盟友，立場較對方更保守，共和黨認為他未幫助麥卡錫應對罷免危機，更質疑其健康狀况能否勝任議長。眾院保守派共和黨人小組「共和黨研究委員會」主席赫恩（Kevin Hern）周三也稱考慮競逐議長。

援烏罷免議長機制立場成焦點

眾議院預計下周三（11日）投票選新議長，之前一天將會見各候選人，援烏立場成為焦點。喬丹表示，反對為烏克蘭提供更多資金，認為這並非美國人心目中最迫切的議題，他們更關注邊境情况及街頭罪案。至於被極右強硬派蓋茨利用踢走麥卡錫的機制，也是共和黨人所關注，該眾院規則容許任何一名議員都能對議長提出「罷黜動議」，有共和黨溫和派議員盼提高這門檻，避免重演推翻議長一幕。

烏克蘭總統澤連斯基昨日承認，美國目前正處於困難的選舉時期，「部分聲音非常古怪」，但堅稱得到拜登政府的「100%支持」和「國會跨黨派支持」。

（金融時報/衛報/路透社）

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