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史上最熱9月 溫度升幅新高 專家：溫室氣體排放厄爾尼諾現象造成

【明報專訊】歐盟氣候監測機構「哥白尼氣候變化服務」（C3S）周四（5日）發表報告指，上月是有紀錄以來最熱9月，地球表面平均氣溫達16.38℃，比2020年舊紀錄高0.5℃外，升幅亦是歷來最大。報告預測今年勢成為有紀錄最熱一年。專家指出，人類持續排放溫室氣體和厄爾尼諾現象是上述現象主因。

C3S報告指出，今年9月全球平均表面氣溫比起1991至2020年的9月平均氣溫高出0.93℃，亦比2020年上次紀錄高出0.5℃，指這是1940年有紀錄以來「最異常溫暖的一個月」，亦比工業化之前時期（1850-1900）的9月平均氣溫高出1.75℃。C3S副總監伯吉斯（Samantha Burgess）形容，這以「超乎尋常的幅度破紀錄」。

C3S總監布翁滕波（Carlo Buontempo）向法新社稱，以氣候角度而言人類「經歷了最難以置信的9月」。

歐洲上月氣溫比1991至2020年9月平均高出2.51℃，區內多個國家錄得該月氣溫新高。上月極地以外的平均海平面溫度亦打破了9月紀錄，錄得20.92℃。南冰洋的冰量處於史上每年同期最低，同時北冰洋的冰則低於平均量18%。

歐氣候機構料今年勢成有紀錄最熱一年

報告又指，今年1月至9月全球平均溫度比2016年同期高出0.05℃，亦比工業化之前時期高出1.4℃，逼近2015年《巴黎協定》的1.5℃限制暖化目標。

踏入10月尚未降溫。西班牙、波蘭、奧地利和法國等多個歐洲國家已分別打破各自10月最高溫紀錄。氣候學家兼天氣歷史學家埃雷拉（Maximiliano Herrera）周二在社交平台X稱，歐洲在10月首3天經歷了當地「史上其一最極端氣候事件」。美國國家海洋及大氣管理局（NOAA）預測，今年有93%機會成為全球有紀錄以來最炎熱一年。

科學家認為厄爾尼諾（El Nino）氣候現象重臨，令南太平洋海水升溫，引發炎熱天氣的最壞影響，要到年底至明年方會顯現。

（法新社/衛報/CNN）

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