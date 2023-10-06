普京：俄軍已成功測試「海燕」核動力巡航導彈

普京解釋指北約不想俄羅斯加入，又再次聲言俄羅斯並沒發動戰爭，而是試圖阻止戰爭，稱莫斯科的使命是建立「新世界」。他指西方在烏克蘭戰爭上已經脫離現實，警告說如果西方國家的領導者忘記了如何妥協，那麼世界將不得不看看這種傲慢會有何後果。在答問環節中，普京指歐洲正用新鐵幕將俄羅斯隔絕，但俄羅斯本身並未將自己與歐洲隔絕。

烏克蘭總統澤連斯基同日控訴，全國第二大城市哈爾科夫的學童因俄軍空襲，需要遙距學習，或在地鐵站內上課，呼籲歐洲提供更多武器，完善烏軍防空系統。他又稱昨日俄軍炮火襲擊，導致哈爾科夫州庫皮揚斯克附近最少48人死亡。

美官員證實繳獲伊朗彈藥供烏

另外，美國有線新聞網絡（CNN）周三（4日）引述美國官員報道，美國將把數以千計繳獲的伊朗武器和彈藥運往烏克蘭，協助緩解烏軍等待西方軍援期間武器短缺問題。美軍中央司令部周三證實，周一已將100萬發繳獲的伊朗製7.62毫米口徑彈藥移交烏克蘭。這批彈藥是美國海軍於去年12月截獲，原是伊朗革命衛隊在違反聯合國安理會決議下，運給也門胡塞武裝組織。拜登政府今年透過司法部取得這批彈藥的擁有權。

（綜合報道）

（俄軍侵烏）