香港話劇團曾演《霜遇》 譯者：詩意呈現微妙人際關係

《霜遇》講述一對經歷情傷的男女在寒冬中偶遇於公園，男方感情上柔茹寡斷，遇上女方歇斯底里地質疑、詰難和煽誘，最終衝破情慾藩籬。鄧世昌形容，福瑟劇作的特色是「充滿詩意」，即角色台詞和內容雖看似由生活對話的短句所組成，但整個劇本閱讀下來可從文字隱約感受到人與人之間微妙的關係。

鄧世昌指福瑟向來關注人的生存及處境狀態，但相關信息往往隱含在台詞中，並未直接表達出來，為觀眾猜想、感受和玩味留有空間，並探尋與自身的共鳴——以《霜遇》為例，觀眾可自行就相遇的男女主角有否真的愛上對方得出結論。

談到當年翻譯經驗，鄧世昌表示自己當年是以英語劇本為基礎把《霜遇》翻譯成粵語，他指福瑟重視語言節奏的寫作風格雖然在技術上未帶來太大困難，但他翻譯時亦盡力尊重原有特色，編寫廣東話台詞時會細心考慮字數和音節。

翻查紀錄，2017年香港藝術節曾有挪威劇團演繹福瑟的另一作品Skuggar，中文譯名《暗影》。而在2015年的西九文化區國際劇場工作坊節，則邀請了挪威劇場指導托瑞森（Hege Randi Torrensen）舉行福瑟劇作剖析的工作坊。

明報記者 洪明超

（2023諾貝爾獎）