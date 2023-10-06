「展難以名狀處」 挪威劇作家奪文學獎 多年熱門人選 稱「既驚喜又不意外」

諾貝爾文學獎委員會主席奧爾松稱福瑟的作品「觸及人們最深的感受，焦慮、不安全感、生與死」，又指他所創作的一切都有某種普遍的影響，不論是戲劇、詩或散文，都是同樣的基本人文主義訴求。

簡單語言表達信息 善用留白停頓

法新社報道，福瑟的作品更多是由形式而非內容來定義，那些未明言的往往比說出來的更能說明問題。福瑟常被人拿來跟1969年諾貝爾文學獎得主、著有《等待果陀》的已故法國作家貝克特（Samuel Beckett）做比較，而福瑟作品是極簡主義，依靠簡單語言，透過節奏、旋律及沉默來表達信息，運用留白與停頓對觀眾產生莫大衝擊。

現年64歲的福瑟，1959年在挪威西部海岸城市海于格松（Haugesund）出生，7歲時幾乎因意外喪命，這影響他日後寫作。他在大學時代主修比較文學，首部小說Raudt, svart（紅、黑）1983年出版，首部劇作Og aldri skal vi skiljast（而我們將永不分離）1994年上演。近年他到處談及如何擺脫酗酒及社交焦慮的問題，以及成為天主教徒後信仰扮演的角色。

福瑟作為劇作家在歐洲的突破，是1999年由法國劇場大師雷吉（Claude Régy）將其1996年發表的劇作Nokon kjem til å komme（有人將至）搬上舞台。其散文代表作則是2021年完成的Septologien（七部曲），作品分成3本書、共7部分。奧爾松稱該作「看似無止境地進行，沒句子中斷，但實際透過重複、反覆出現的主題和固定的7天的時間跨度結合在一起。每個部分都以相同短語開頭，並以對上帝的相同祈禱結束。」

他的作品被翻譯逾40種語言，其劇作被搬上舞台過千次。香港話劇團曾兩度公演福瑟劇作Vinter，由編劇、黑目鳥劇團藝術總監鄧世昌翻譯成廣東話，2021年版本譯名《霜遇》（見另稿）。

福瑟也被跟同為挪威人的《玩偶之家》劇作家易卜生（Henrik Ibsen）相提並論，是易卜生後被討論最多的挪威劇作家，2010年獲頒有「戲劇界諾貝爾文學獎」之稱的易卜生獎，如今成為歷來第4位獲諾貝爾文學獎的挪威人。

新挪威語創作 形容獲獎肯定小語種

福瑟創作時用的挪威語是兩種官方挪威語中較少人用的「新挪威語」（Nynorsk），全國約548萬人僅約10%使用，這種語言在19世紀從農村方言發展而來。福瑟形容獲獎是對新挪威語及其推廣運動的肯定。

（路透社/法新社）

（2023諾貝爾獎）