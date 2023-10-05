曼谷槍擊案 泰警：14歲疑兇改裝手槍

槍擊案造成中國公民1死1傷。泰媒報道，遇害中國公民是趙金南（Jinnan Zhao，音譯）。內地《上游新聞》昨報道，死者姨甥女在微博帳號「chloe皖」發文，說她的阿姨身亡，母親受傷。她向《上遊新聞》記者表示，槍手從商場二樓女廁開始槍擊，「看到阿姨時，她已經暈倒，根本沒有機會幫她檢查，只看到她嘴在流血。」她稱，他們一共3個家庭去泰國旅遊，同行的有阿姨、姨丈跟他們一對孖生女兒。

警方周三指14歲疑犯將原本只能發射空包彈的涉案槍械改裝成可發射實彈，又稱疑犯一直接受心理治療但沒有服藥。國家警察總署署長多薩（Torsak Sukvimol）周三接受電視台訪問時表示，他最初與疑犯對話是想他冷靜下來，因他顯得很憂慮，「看起來似有聲音叫他開槍」。案發後警方搜查涉案少年家人在曼谷挽坑縣（Bang Khae）的一個非常住單位，檢獲一批與槍械有關的物品，如不同口徑的子彈、彈殼和彈匣。首相賽塔（Srettha Thavisin）周三誓言會採取措施，確保不會再發生類似事件。

（綜合報道）