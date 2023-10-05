外國居民被指推高樓價 葡國明年取消稅務寬免

葡萄牙在2009年推出「非定居居民」（Non-Habitual Resident）計劃，向那些在該國1年生活超過183天而獲居民身分的外國人提供稅務寬免，當中包括對在葡國「高增值」活動工作收入只徵收20%的特別稅率，涵蓋大學教員、醫生和建築師等專業職位；其他措施包括幾乎所有在原籍國已被徵稅的外國收入均獲免稅，及外國取得的退休金徵收劃一10%稅率。這稅務優惠亦適用於在外國生活了最少5年的葡萄牙公民。

原意助經濟復蘇 總理稱不再合理

葡萄牙當年推出計劃的原意是吸引專業人士及投資者，協助葡萄牙經濟在金融海嘯後恢復過來，但措施導致樓價被推高，特別是大城市如首都里斯本和波圖等，引起民眾不滿。政府數據顯示，去年有過半勞工月入少於1000歐元，而自2015年以來，里斯本樓價大升137%，租金也升了65%。里斯本等一些大城市上周六有數以千計民眾示威，抗議因社區「士紳化」（gentrification）及創紀錄的旅遊業造成的樓價及租金大幅上升情况。

首都樓價8年升137% 租金升65%

科斯塔周一在美國有線新聞網絡（CNN）葡萄牙語頻道的訪問中表示，未來維持這些政策將延長不合理的財政不公情况，並會繼續以扭曲的方式推高房地產市場。科斯塔指稅務優惠政策會繼續適用於已經合資格的人士，《金融時報》引述數據指截至2020年已有逾5萬人受惠於這政策。葡萄牙政府指2022年按有關規定而免稅的收入金額達15億歐元（約123億港元）。葡萄牙政府今年2月已宣布將停止批出「黃金簽證」，即透過讓富裕外國人藉投資而獲居留權，藉此打擊當地房地產炒賣情况。

（金融時報/路透社）