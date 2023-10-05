明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

國際

國際新聞

外國居民被指推高樓價 葡國明年取消稅務寬免

【明報專訊】葡萄牙總理科斯塔（Antonio Costa）周一（2日）宣布計劃明年起取消優待外國居民的稅務寬免措施。這些政策吸引大批富人到葡萄牙，因而推高樓價，引起國民不滿。科斯塔稱這些為協助國家從2008年金融海嘯恢復過來的政策是「財政不公」，不再合理。這將是繼今年初取消「黃金簽證」計劃後，葡萄牙減少吸引海外富人的又一舉措。

葡萄牙在2009年推出「非定居居民」（Non-Habitual Resident）計劃，向那些在該國1年生活超過183天而獲居民身分的外國人提供稅務寬免，當中包括對在葡國「高增值」活動工作收入只徵收20%的特別稅率，涵蓋大學教員、醫生和建築師等專業職位；其他措施包括幾乎所有在原籍國已被徵稅的外國收入均獲免稅，及外國取得的退休金徵收劃一10%稅率。這稅務優惠亦適用於在外國生活了最少5年的葡萄牙公民。

原意助經濟復蘇 總理稱不再合理

葡萄牙當年推出計劃的原意是吸引專業人士及投資者，協助葡萄牙經濟在金融海嘯後恢復過來，但措施導致樓價被推高，特別是大城市如首都里斯本和波圖等，引起民眾不滿。政府數據顯示，去年有過半勞工月入少於1000歐元，而自2015年以來，里斯本樓價大升137%，租金也升了65%。里斯本等一些大城市上周六有數以千計民眾示威，抗議因社區「士紳化」（gentrification）及創紀錄的旅遊業造成的樓價及租金大幅上升情况。

首都樓價8年升137% 租金升65%

科斯塔周一在美國有線新聞網絡（CNN）葡萄牙語頻道的訪問中表示，未來維持這些政策將延長不合理的財政不公情况，並會繼續以扭曲的方式推高房地產市場。科斯塔指稅務優惠政策會繼續適用於已經合資格的人士，《金融時報》引述數據指截至2020年已有逾5萬人受惠於這政策。葡萄牙政府指2022年按有關規定而免稅的收入金額達15億歐元（約123億港元）。葡萄牙政府今年2月已宣布將停止批出「黃金簽證」，即透過讓富裕外國人藉投資而獲居留權，藉此打擊當地房地產炒賣情况。

（金融時報/路透社）

相關字詞﹕黃金簽證 里斯本 稅務優惠 葡萄牙 樓價

上 / 下一篇新聞