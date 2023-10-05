在美3科學家奪化學獎 名單早4小時外泄惹議

「量子點」助醫生看癌腫瘤內血管

皇家科學院在新聞公報中說，量子點是非常小的納米級顆粒，人們在理論上早就知道，在納米顆粒中會出現與尺寸相關的量子效應，但在過去難以製造出納米顆粒的時候，很少有人相信相關理論能應用於實踐。今年的獲獎者在上世紀80至90年代發明和改進了製造量子點的技術。如今，量子點「照亮了」基於QLED（量子點發光二極管）技術的電腦顯示器和電視屏幕，它們還為一些LED（發光二極管）燈的光線增添了細微差別，生物化學家和醫生也在使用它們來繪製生物組織圖，甚至在協助手術醫生看到癌腫瘤內的血管。研究人員相信，未來它們可以用於柔性電子技術（flexible electronics）、微型傳感器、更薄的太陽能電池和加密量子通訊等領域。皇家科學院常任秘書埃勒格倫（Hans Ellegren）在公佈得獎者名單及主要成就時說，今年獲化學獎的研究成果為納米技術「播下重要種子」。

對於得主名單外泄，埃勒格倫在記者會上公開道歉，說：「早前有一份新聞稿發布，原因仍然未明……這件事當然非常不幸，我們對發生的狀况深感遺憾。」

泄名單原因未明 科學院遺憾

80歲的布魯斯1943年生於美國，是美國哥倫比亞大學教授，1972年受僱於貝爾實驗室（AT&T Bell Laboratories），在那裏工作23年，多數時間都在研究納米晶體；62歲的巴文迪1961年於法國出生，是美國麻省理工學院教授，曾跟隨布魯斯做博士後研究；78歲的葉基莫夫1945年生於蘇聯，是美國納米晶體技術公司（Nanocrystals Technology Inc.）的前首席科學家。

巴文迪在接受電話採訪時表示，他在接到諾貝爾獎委員會的電話前完全沒有聽說名單外泄的消息：「我是被瑞典學院吵醒的。我原本睡得很熟。」他稱對獲獎「非常意外，昏昏欲睡，震驚，出乎意料，感到十分光榮」，又直言量子點是「從一開始就有很多人做出貢獻的領域」。

（路透社/法新社/新華社）

（2023諾貝爾獎）