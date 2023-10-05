共和黨兩派內訌加劇 恐損明年選總統勝算

從2010年「茶黨」冒起開始，共和黨內便顯見分裂。這些極右議員雖然人少於溫和右派，但坐擁關鍵票，其背後也有廣大的共和黨選民支持，驅使如麥卡錫從議長選舉開始就努力遷就他們的訴求。麥卡錫身為議長，設法協調兩黨使聯邦政府得到預算撥款繼續運作，普遍被視為理所當然，極右共和黨人卻視為「過錯」，用以作為推倒麥卡錫的理由。這反映眾議院共和黨受制於一群不計後果、只跟拜登和民主黨對着幹的親特朗普陣營議員。

極右坐擁關鍵票 建制努力遷就

今次罷免動議表決，221名共和黨議員中只有蓋茨等極右派8人投下贊成票，人數雖少但具關鍵影響力，足以推翻麥卡錫。《紐約時報》指出，若下任議長同樣不理極右派反對，與民主黨及白宮達成必要的協議時，他很快也會面對極右派的攻擊。有專家指出，共和黨內部鬥爭已經持續多時，可能已經影響到選民的看法。共和黨策略師朱迪（Dan Judy）對《國會山報》表示「選民確實不斷見到華府徹底失能，那損害共和黨品牌甚於任何具體情况。」

（綜合報道）