明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

國際

國際要聞

共和黨兩派內訌加劇 恐損明年選總統勝算

【明報專訊】今次麥卡錫下台，反映共和黨傳統建制派與極右強硬派鬥爭白熱化，無論誰接任議長，均難以遏抑極右派的氣焰，同樣面對管治議會的挑戰。分析指出，共和黨內訌加劇損害共和黨長期建立的形象，甚至影響明年入主白宮的勝算。

從2010年「茶黨」冒起開始，共和黨內便顯見分裂。這些極右議員雖然人少於溫和右派，但坐擁關鍵票，其背後也有廣大的共和黨選民支持，驅使如麥卡錫從議長選舉開始就努力遷就他們的訴求。麥卡錫身為議長，設法協調兩黨使聯邦政府得到預算撥款繼續運作，普遍被視為理所當然，極右共和黨人卻視為「過錯」，用以作為推倒麥卡錫的理由。這反映眾議院共和黨受制於一群不計後果、只跟拜登和民主黨對着幹的親特朗普陣營議員。

極右坐擁關鍵票 建制努力遷就

今次罷免動議表決，221名共和黨議員中只有蓋茨等極右派8人投下贊成票，人數雖少但具關鍵影響力，足以推翻麥卡錫。《紐約時報》指出，若下任議長同樣不理極右派反對，與民主黨及白宮達成必要的協議時，他很快也會面對極右派的攻擊。有專家指出，共和黨內部鬥爭已經持續多時，可能已經影響到選民的看法。共和黨策略師朱迪（Dan Judy）對《國會山報》表示「選民確實不斷見到華府徹底失能，那損害共和黨品牌甚於任何具體情况。」

（綜合報道）

相關字詞﹕特朗普 極右勢力 美國眾議院 美國共和黨

上 / 下一篇新聞