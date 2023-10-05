麥卡錫遭罷免成首例 眾院議程停頓 共和黨極右派聯手民主黨攆下台

蓋茨（Matt Gaetz）不滿麥卡錫（Kevin McCarthy）上周與民主黨合作通過避免聯邦政府關門的臨時撥款法案，當中未包括強硬派要求大幅削減聯邦開支的條件，又指控麥卡錫與白宮達成援烏秘密協議，成為今次逼宮導火線。麥卡錫盟友周二阻止動議推進失敗後，眾議院下午表決，縱使有210名共和黨人對動議投反對票圖保麥卡錫，但在8名共和黨及出席投票的全部208名民主黨議員投票支持罷免下，動議獲通過，結束麥卡錫短短9個月的議長生涯。

料共和黨討論逐動議人出黨團

部分共和黨高層譴責強硬派攆走麥卡錫。前副總統彭斯表示，這將損害共和黨在選民心目中的形象，「混亂從來不是美國的力量」；眾議院前議長金里奇炮轟蓋茨是「反共和黨人」，積極破壞保守派運動，呼籲黨友投票將蓋茨逐出共和黨眾議院黨團。美國有線新聞網絡（CNN）引述多名共和黨議員稱，預計黨內會討論是否將蓋茨逐出黨團。以蓋茨為首的強硬派批評麥卡錫未能爭取大削聯邦政府開支條款，且缺領導能力，8名投票支持罷免的共和黨人中，7人均為強硬保守派，只有南卡州眾議員梅斯（Nancy Mace）屬共和黨溫和派，她不滿麥卡錫違背改善節育權等承諾，認為他執掌眾議院只會更混亂，「我們需要一個新開始」。

麥卡錫強調無悔就停擺危機妥協

麥卡錫被罷免後向記者表示，「我不後悔當初選擇治理國家而非只是抱怨，這是我的責任，也是我的工作，我也不後悔（與民主黨）談判。我們的政府本應尋求妥協之道」。他指蓋茨發起罷免只為博取注目，「你們都知道這是私人恩怨，與政府開支預算無關」。動議獲通過的關鍵是表決前眾議院民主黨領袖傑弗里斯指示同僚不要「救麥」，稱共和黨人不願擺脫「讓美國再次偉大」的極端主義，「現在共和黨議員有責任結束眾議院共和黨的內戰」。

麥卡錫落台後，隨即委任其盟友、北卡羅萊納州眾議員麥克亨利（Patrick Mchenry）為臨時議長，他宣布眾議院暫時休會，讓兩黨討論前路。共和黨下周二開會商討議長人選，下周三選議長。眾議院一夕之間群龍無首，將陷入混亂，因麥克亨利只是負責主持議長選舉，無權管理眾議院，因此在選出新議長前，眾議院所有立法工作叫停，但共和黨迄今沒有明顯的繼任人選，即使最快下周表決，要選出議長可能需時幾天甚至數周。眾議院未來仍有多項重要法案須處理，包括11月17日前必須通過新撥款法案，否則聯邦政府將再現停擺危機，亦要審議援助烏克蘭方案。

援烏方案恐生變 拜登保證續撐烏

隨着麥卡錫被罷免，白宮能否推動國會援烏等方案更添不明朗。美國總統拜登周二在眾院表決前與約十餘國領袖通話，保證美國將繼續支持烏克蘭。

（綜合報道）