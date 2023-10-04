《紐時》引衛星圖：俄擬北極試射核巡航彈

普京曾稱可破美防衛系統

雖然俄羅斯沒有公布太多有關這款名為Burevestnik或「SSC-X-9 Skyfall」的核動力導彈技術細節，但總統普京曾表示它採用核動力，2018年公布時他揚言這款導彈能擊破美國的導彈防衛系統。外界相信它由傳統固體燃料引擎發射，在空中時核反應堆啟動，讓它能長時間飛行。理論上它可以搭載核彈頭。報道稱，Burevestnik射程估計達1.4萬哩（約2.25萬公里）。

報道指出，俄羅斯在北極地區一座軍事基地和附近有車輛活動，俄羅斯兩架專用作蒐集導彈發射數據的飛機在8月初起泊在發射場以南約160公里處，起碼到9月26日仍在該處。此外，過去兩周美國偵察機在該區出動；俄方8月31日亦向機師發出「臨時危險區」通知，警告勿在發射場方圓20公里和巴倫支海（Barents Sea）沿岸對開的空域出現，直至10月6日。

4至6年前13次測試全敗

報道稱，有關動作與俄方在2017和2018年測試該款導彈的準備工作類似。俄羅斯2017至2019年曾作13次核動力導彈測試，全部失敗，美國官員指2019年那次導彈墜毁後當局派人回收導彈時發生爆炸，造成7死。報道稱，之前的測試大多只飛行極短距離，最成功一次也只飛了約35公里，2分鐘多就墜海。另一次導彈內的核反應堆未能啟動，飛了幾哩就墜毁。

（紐約時報）