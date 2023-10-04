A&F前總裁涉性侵8男 公司稱調查

送錢招男模 逼簽保密協議

BBC報道，現年79歲的杰弗里斯在全球各地的豪華酒店舉辦活動期間性侵男性。在2009至2015年期間參與活動的8名男子透露，他們是被一名中間人招募，被告知參加活動有機會跟A&F模特兒合作。報道稱，該名中間人叫雅各布森（James Jacobson）。參與過活動的男子向BBC表示，活動職員會向他們送上內附數以千美元計現金的信封。報道稱，他們也被迫簽保密協議，一旦爆料會被起訴。

事發時23歲的布拉德伯里（David Bradberry）表示，曾受邀到杰弗里斯在紐約長島家中，向對方表示想成為A&F模特兒，後來卻被杰弗里斯下藥迷姦。他表示，活動場地與世隔絕，在場亦有不少A&F的人，令他覺得說「不」會危害自身安全。

時年22的前男模帕爾（Barrett Pall）說，2011年在一名對他有恩的較年長男模安排下參加杰弗里斯家中一場活動，聲稱「你不用做不願做的事，但你『去得愈盡就愈好』」。在杰弗里斯和史密斯觀看下，他「讓參加活動的另一名男子對我口交」。他還說，二人叫他到牀邊吻杰弗里斯，之後另外兩名男子與杰史二人性交，杰弗里斯還從他身後撫摸他。他回憶說，當時覺得自己不是人，只是一具被人擺佈的身軀。

報道稱，BBC從取得的電郵、機票和詳細行程細節，印證各人的主要內容屬實。有美國前檢察官和民權律師看過有關證據後，呼籲當局調查是否有人涉及性剝削或性侵。

BBC和《衛報》多次嘗試聯繫杰弗里斯與史密斯要求回應，但未獲回覆。A&F稱，對杰弗里斯被指控的行為感到「震驚與厭惡」。曾是美國最高薪行政總裁之一的杰弗里斯，2014年因集團業績下滑而卸任。現年70歲的雅各布森透過律師發表聲明，強調所有他聯絡的人都清楚活動目的。

（BBC/衛報）