明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

國際

國際新聞

A&F前總裁涉性侵8男 公司稱調查

【明報專訊】英國廣播公司（BBC）報道，在香港有分店的國際時裝品牌Abercrombie & Fitch（A&F），其前行政總裁杰弗里斯（Mike Jeffries）涉嫌參與多項性剝削和性侵男性事件。BBC接觸的8名年輕男子表示，過去幾年參加杰弗里斯和其伴侶史密斯（Matthew Smith）所舉辦的活動時被性侵。杰弗里斯與史密斯截稿前未有回應報道，A&F對有關指控的內容表示震驚，正在調查指控。

送錢招男模 逼簽保密協議

BBC報道，現年79歲的杰弗里斯在全球各地的豪華酒店舉辦活動期間性侵男性。在2009至2015年期間參與活動的8名男子透露，他們是被一名中間人招募，被告知參加活動有機會跟A&F模特兒合作。報道稱，該名中間人叫雅各布森（James Jacobson）。參與過活動的男子向BBC表示，活動職員會向他們送上內附數以千美元計現金的信封。報道稱，他們也被迫簽保密協議，一旦爆料會被起訴。

事發時23歲的布拉德伯里（David Bradberry）表示，曾受邀到杰弗里斯在紐約長島家中，向對方表示想成為A&F模特兒，後來卻被杰弗里斯下藥迷姦。他表示，活動場地與世隔絕，在場亦有不少A&F的人，令他覺得說「不」會危害自身安全。

時年22的前男模帕爾（Barrett Pall）說，2011年在一名對他有恩的較年長男模安排下參加杰弗里斯家中一場活動，聲稱「你不用做不願做的事，但你『去得愈盡就愈好』」。在杰弗里斯和史密斯觀看下，他「讓參加活動的另一名男子對我口交」。他還說，二人叫他到牀邊吻杰弗里斯，之後另外兩名男子與杰史二人性交，杰弗里斯還從他身後撫摸他。他回憶說，當時覺得自己不是人，只是一具被人擺佈的身軀。

報道稱，BBC從取得的電郵、機票和詳細行程細節，印證各人的主要內容屬實。有美國前檢察官和民權律師看過有關證據後，呼籲當局調查是否有人涉及性剝削或性侵。

BBC和《衛報》多次嘗試聯繫杰弗里斯與史密斯要求回應，但未獲回覆。A&F稱，對杰弗里斯被指控的行為感到「震驚與厭惡」。曾是美國最高薪行政總裁之一的杰弗里斯，2014年因集團業績下滑而卸任。現年70歲的雅各布森透過律師發表聲明，強調所有他聯絡的人都清楚活動目的。

（BBC/衛報）

上 / 下一篇新聞