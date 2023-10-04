陳日君等5主教質疑自由派立場 教宗：特况下可祝福同性婚姻

包括陳日君在內的5名保守派樞機主教，今年7月10日向教宗提出5項「質疑」（Dubia），包括祝福同性婚姻是否不會牴觸天主教教義，以及禁止女性出任神父的禁令是否繼續等，但內容一直未有公開。有份參與的美國樞機主教伯克（Raymond Burke）透露，5名樞機主教對教宗翌日的回覆感到不滿，因此重組問題，希望教宗回答「是」或「否」，但後者至日前沒有回覆，他們於是在周一單方面公開有關內容，並向天主教徒發表公開信尋求關注。

公開月前提問內容 涉同性戀、女性

教廷在幾小時後公開信函反擊，稱是方濟各於7月11日的回應。方濟各表示，教廷將婚姻定義為一男一女結合，但只要神父能夠展視同性婚姻不等同異性婚姻，就可以對同性伴侶結婚作特定形式的祝福儀式。他建議這類祝福儀式應該仍只屬於非正式模式，亦毋須變成常態。路透社引述教廷消息人士稱，這是要展示教宗對提問的重視程度，同時批評5名樞機主教的行為「形同玩電視遊戲節目」。

伯克周一表示，他和其他聯署的樞機主教關注教宗的回應，因為祝福同性婚姻「代表同性戀行為可以是好的，即是與道德法規沒有牴觸」。推動性小眾天主教徒平權的美國天主教同性戀組織新方向事工（The New Ways Ministry）總監德貝爾納多（Francis DeBernardo）則表示歡迎，稱教宗的回應意味着教會認同同性伴侶之間可以存在神聖的愛，「是壓垮性小眾邊緣化的最後一根稻草」。

5人被指世界主教開會前發難

今次世界主教代表會議常務會議周三開始一連4周召開，被視為上任10年的方濟各鞏固其進步派理念的重要場合，當中同性關係與女性在教廷內的地位屬主要議題之一。5名樞機主教在開會前兩日公開挑戰教宗的內容，被指是要提早「發難」搶話語權。

（華爾街日報/路透社/法新社/ABC）