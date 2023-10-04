陳日君等5主教質疑自由派立場 教宗：特况下可祝福同性婚姻

【明報專訊】世界主教代表會議周三（4日）展開前夕，爆出一批樞機主教挑戰教宗方濟各對同性戀和女性在教會地位理念的風波。包括香港教區榮休主教陳日君樞機在內的5名保守派樞機主教，周一公開早前質疑教宗支持祝福同性婚姻等的立場，被視為保守派對教宗自由派立場的重大挑戰。教廷周一發表包括教宗聲明的回應信函，內容提到神父可在特定情况下祝福同性婚姻，被指是在同性關係立場上出現大變。
包括陳日君在內的5名保守派樞機主教，今年7月10日向教宗提出5項「質疑」（Dubia），包括祝福同性婚姻是否不會牴觸天主教教義，以及禁止女性出任神父的禁令是否繼續等，但內容一直未有公開。有份參與的美國樞機主教伯克（Raymond Burke）透露，5名樞機主教對教宗翌日的回覆感到不滿，因此重組問題，希望教宗回答「是」或「否」，但後者至日前沒有回覆，他們於是在周一單方面公開有關內容，並向天主教徒發表公開信尋求關注。
公開月前提問內容 涉同性戀、女性
教廷在幾小時後公開信函反擊，稱是方濟各於7月11日的回應。方濟各表示，教廷將婚姻定義為一男一女結合，但只要神父能夠展視同性婚姻不等同異性婚姻，就可以對同性伴侶結婚作特定形式的祝福儀式。他建議這類祝福儀式應該仍只屬於非正式模式，亦毋須變成常態。路透社引述教廷消息人士稱，這是要展示教宗對提問的重視程度，同時批評5名樞機主教的行為「形同玩電視遊戲節目」。
伯克周一表示，他和其他聯署的樞機主教關注教宗的回應，因為祝福同性婚姻「代表同性戀行為可以是好的，即是與道德法規沒有牴觸」。推動性小眾天主教徒平權的美國天主教同性戀組織新方向事工（The New Ways Ministry）總監德貝爾納多（Francis DeBernardo）則表示歡迎，稱教宗的回應意味着教會認同同性伴侶之間可以存在神聖的愛，「是壓垮性小眾邊緣化的最後一根稻草」。
5人被指世界主教開會前發難
今次世界主教代表會議常務會議周三開始一連4周召開，被視為上任10年的方濟各鞏固其進步派理念的重要場合，當中同性關係與女性在教廷內的地位屬主要議題之一。5名樞機主教在開會前兩日公開挑戰教宗的內容，被指是要提早「發難」搶話語權。