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印度要求加拿大撤2/3外交官

【明報專訊】印度、加拿大因錫克教分離主義活動領袖遇害案交惡後，英國《金融時報》昨天（3日）引述消息人士報道，印度外交部限加拿大於一星期內，撤走其駐印度的三分之二外交人員。加拿大總理杜魯多昨拒絕證實報道，但表示加方不想糾紛升級。

報道指出，印度外交部要求加拿大駐新德里大使館於本月10日前把外交官人數由目前62減少41個，逾期留駐者將喪失外交豁免權。

印：為人數對等 加：續謀接觸

印度外交部發言人巴格奇（Arindam Bagchi）說，印度9月底已知會加拿大政府，為着「平等」起見須削減駐印度的外交官；因為加拿大駐新德里外交官人數，多於印度駐渥太華的外交官人數。他說：「我們所駐外交人員應該在人數和職級上對等。」

杜魯多昨向記者說：「我們非常認真對待這個問題，但我們將繼續以負責任和建設性的態度與印度政府接觸。」

身為加拿大公民而被印度稱為恐怖分子的錫克教領袖尼傑爾（Hardeep Singh Nijjar）今年6月18日在卑詩省被殺。杜魯多上月指印度涉事是「可信指控」，要求莫迪政府協助調查。印度斥指控荒謬。

到上周五，印度外長蘇傑生在華盛頓與美國國務卿布林肯、白宮國家安全顧問蘇利文討論該事，表示政治暗殺「不符合我國政策」，又指加拿大存在針對印度外交官的「暴力氣氛」、「恐嚇氣氛」，錫克教分離主義組織存在於加拿大使新德里沮喪。

（衛報/加拿大廣播公司）

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