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曼谷商場槍案2死5傷 14歲疑犯落網

【明報專訊】泰國曼谷市中心著名大型商場暹羅百麗宮（Siam Paragon）昨日（3日）下午發生槍擊案，14歲少年在商場內開槍，數百人倉皇逃離現場。泰國警方表示，事件造成2死5傷，死者和傷者中各有1名中國公民。警方拘捕槍手。

中國公民一死一傷

事發於下午4時20分，在暹羅百麗宮一間日本餐廳工作的員工說，當時聽到連續約10下槍聲，「隨後百貨公司宣布發生槍擊案，緊急信號亮起，所有人都跑出商場」。網上影片顯示，有驚慌的民眾在警報響起下，由緊急梯井逃生，也有數十人在商場地下停車場按擴音器播放的指示逃走。一名中國遊客向法新社說：「一名商店職員叫我們入內，說有槍手出現。所有人都試圖找地方躲避，很多人都很害怕。」

泰國警方表示，兩名死者中1名是中國人，1名是緬甸人；5名傷者分別是1名老撾公民、1名中國公民和3名泰國公民。

警員在商場附近的一間酒店的3樓拘捕14歲疑犯。當局發布的照片可見，穿着黑衣、卡其色長褲和戴棒球帽的槍手被警員制服並鎖上手銬。泰國國家警察總署署長多薩說，兇手有精神病、未服藥，「好像有另一個他在告訴他該向誰開槍」。

泰國首相賽塔關注事件，稱十分憂慮公共安全。

泰警指槍手患精神病未服藥

泰國近年亦曾見槍支暴力案。去年10月6日一名前警員持刀槍襲擊東北部農磨蘭普府一間託兒所，殺害20多名兒童在內共30多人後，回家再殺死妻兒。

（路透社/法新社/曼谷郵報）

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