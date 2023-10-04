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光脈衝研究助測疾病 歐美三傑膺物理學獎

【明報專訊】3名物理學家昨日（3日）共享今年度諾貝爾物理學獎，以表揚他們將產生阿秒光脈衝（attosecond pulses of light）的實驗方法，用於研究物質的電子動力學，潛在用途包括在醫學診斷中用於識別不同分子，以改善疾病檢測。

包括歷來第五位女得主

諾貝爾物理學評審委員昨在瑞典皇家科學院公布，3名得主是美國俄亥俄州立大學的法裔教授阿戈斯蒂尼（Pierre Agostini）、匈牙利出生的61歲德國路德維希-馬克西米利安-慕尼黑大學教授克勞斯（Ferenc Krausz），以及法國出生的65歲瑞典隆德大學原子物理學教授呂利耶（Anne L'Huillier）。呂利耶成為歷來第五位女性獲諾貝爾物理學獎。

瑞典皇家科學院在新聞公報中說，獲獎研究成果「展示了一種產生極短光脈衝的方法，它可用於測量電子移動或改變能量的快速過程」。他們的實驗所產生的光脈衝，短促到以阿秒（1阿秒是10的負18次方秒，即10億分之一秒的10億分之一）來測量，可用於提供原子和分子內部過程的圖像，使得以前無法追蹤的快速過程研究成為可能，還在許多不同領域有潛在應用，例如電子學中了解和控制電子在材料中的行為，還可在醫學診斷中用於識別不同分子。

以10億分之一秒的10億分之一測量

呂利耶於1987年發現把紅外線激光射過惰性氣體時會產生許多不同的折光色彩，那都是激光與氣體裏的原子互動造成、給予了某些電子額外能量而釋出的光線。

到2001年，阿戈斯蒂尼成功造出一系列連續光脈衝，每個光脈衝皆持續250阿秒。而克勞斯就通過實驗分離出可持續650阿秒的孤立光脈衝，標誌超快光學進入「阿秒時代」。

（綜合報道）

（2023諾貝爾獎）

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