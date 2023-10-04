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「救麥」否民主黨分歧 有憂接任者更差

【明報專訊】美國眾議院議長麥卡錫擁有的黨內支持本就不足，面對極右發難，若沒一些民主黨人支持，勢難保住議長位。眾院民主黨領袖傑弗里斯昨在表決前稱，民主黨人不會出手救麥卡錫。不過，民主黨內對是否拯救麥卡錫實有分歧，進步派表明支持推倒，但溫和派憂慮共和黨會選出比麥卡錫更差的議長。

民主黨內多名進步派眾議員表明不會拯救麥卡錫。來自明尼蘇達州的奧馬爾（Ilhan Omar）指麥卡錫掩飾前總統特朗普犯罪陰謀，「對我們的民主構成威脅」。

美國自由主義雜誌《新共和》（TNR）詢問數十名民主黨眾議員會否同意撤換，發現儘管不乏對麥卡錫抱存強烈敵意者，但好一些較溫和民主黨議員可能支持他。《紐約時報》指出，部分民主黨人擔心極右翼以這種模式罷黜議長將損害國會，也擔憂下一步會發生什麼事及接替人選。

若救特朗普盟友 恐失選民支持

對民主黨來說，幫助麥卡錫並非沒有政治風險。麥卡錫與特朗普是緊密盟友，並投入大量政治資本打擊總統拜登，如果民主黨眾議員挺身救他，他們的選民可能感到不悅。

民主黨高層稱，如果麥卡錫沒有給予某些切實可行利益的明確承諾，休想得到民主黨人支持。《紐時》引述知情者報道，民主黨內部研究向麥卡錫提出交換條件，如承諾更多援助烏克蘭撥款，甚至要求委員會設立共同主席、將右翼共和黨人從規則委員會中移除等。

這些讓步勢引起共和黨反彈。政治分析家格拉斯曼（Matt Glassman）指出，要是麥卡錫向民主黨讓步，只會更被黨友厭棄。

（綜合報道）

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