共和黨極右提案罷議長 民主黨稱不救麥卡錫

蓋茨（Matt Gaetz）周一下午在眾議院發言，指控麥卡錫（Kevin McCarthy）與總統拜登達成提供烏克蘭額外資金的「秘密協議」，並指麥卡錫與拜登在烏克蘭問題上有「秘密協議」。蓋茨提出罷黜動議後向記者說：「我有足夠共和黨人支持，下周這個時間會發生其中一個情况：一是麥卡錫不再是議長，一是他將成為聽命於民主黨的議長。」蓋茨表示，他會一直推動罷黜動議，直至踢走麥卡錫。麥卡錫隨即在社交平台回應說：「放馬過來吧！」他同日較早時批評罷黜動議對國家造成破壞，「我希望能贏得表決，讓我能為國民完成工作」。

今年1月，蓋茨與一班極右共和黨議員不斷投票反對麥卡錫出任議長，結果經過15輪投票後，麥卡錫才取得足夠票數當選，但作為政治交易，他當時向黨內極右政敵作出眾多重大讓步，包括同意修改規則，只需一名議員即可提出罷黜議長的動議，為蓋茨今次的行動「鋪路」。

若共和黨5人倒戈 夠票罷免

在沒有議員缺席下，正常情况下罷黜動議只要獲簡單多數的218票可通過。目前共和黨在眾議院擁221席，民主黨擁212席，兩席懸空，若全數民主黨眾議員贊成罷免，只要5名共和黨議員倒戈（即217票），麥卡錫的議長之位便不保。蓋茨提出動議後，眾議院美東時間周二表決。

除了蓋茨，日前至少有4名共和黨眾議員表示傾向支持動議，但黨內領導層則力挺麥卡錫，眾議院多數黨領袖斯卡利塞（Steve Scalise）周一說：「我們還有很多工作要做，現在不是分心的時候。」

共和黨領導層力挺麥卡錫

部分民主黨人不滿麥卡錫最近批准眾議院相關委員會展開對拜登的彈劾調查，但進步派眾議員奧卡西奧-科爾特斯（Alexandria Ocasio-Cortez）周日表示，若其民主黨同僚能從麥卡錫那裏獲得好處，他們可能有興趣助他擺脫今次困境。多名民主黨人周一稱，他們會等待眾議院民主黨領袖傑弗里斯（Hakeem Jeffries）的指示。《紐約時報》早前引述多名民主黨人報道，民主黨預計就麥卡錫的命運採取一致立場，周二開會商討。

據眾議院規則，議長須保留一份可臨時替代其職務的人選名單，若麥卡錫被罷免下台，該名單會公開，名單上排首位者將被任命為臨時議長，直至眾議院投票選出新領袖。蓋茨周一表示，他會支持斯卡利塞取代麥卡錫，稱許多共和黨人也認同。

罷免議長動議過去約一個世紀被動用過兩次，從未成功。對上一次是2015年時任共和黨議員梅多斯動議罷免同一黨的眾議院議長博爾納（John Boehner），動議最終沒有表決，但令博爾納備受壓力，最終在兩個月後辭職。

（綜合報道）