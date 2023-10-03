美極右議員擬逼宮眾議長 斥與民主黨「密約」援烏

眾議院上周六以335票對91票通過臨時撥款法案，讓聯邦政府在現有開支水平上運作多45天至11月17日，但當中沒包括援助烏克蘭的資金。蓋茨周日在CNN節目表示，麥卡錫誘使共和黨人支持該法案決議時，聲稱會在烏克蘭問題上作出阻撓，但他之後又跟民主黨人達成秘密協議，故決定提出罷黜動議。《衛報》報道，所謂秘密協議是麥卡錫承諾會提出一項援烏獨立法案。

眾議院目前容許任何一名議員提出罷黜動議，只需簡單多數即可通過。共和黨在眾議院擁221席，民主黨擁212席，這意味麥卡錫要保住議長席位，就不能失去超過4票。麥卡錫同日接受CBS節目訪問時表示，有信心可以度過這次罷免危機，稱這只是他與蓋茨之間的私人問題。

拜登周日批評共和黨又重演政府停擺的戲碼，強調他和國民都受夠這種「邊緣策略」，期望麥卡錫遵守承諾，確保通過支持援烏。

女權社運人士替補逝世參議員空缺

另外，加州州長紐森周日宣布任命女權社運人士、前工會領袖巴特勒（Laphonza Butler），填補加州資深女參議員范斯坦（Dianne Feinstein）上周四逝世後的參院議席空缺。巴特勒是非裔女同性戀者，曾任副總統賀錦麗的高級顧問，也曾領導加州最大工會。

（路透社/法新社/衛報）