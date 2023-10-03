考里科8月曾訪港 坦言「沒想過助解新冠疫情」 港專家：得獎實至名歸 敬佩不屈不撓

新冠疫情過後，港人對復必泰mRNA疫苗毫不陌生，曾任港府新冠疫苗顧問專家委員會成員的中大呼吸系統科講座教授許樹昌稱讚，mRNA疫苗在應對疫情至關重要，減低病人重症和死亡風險，形容考里科獲頒諾貝爾醫學獎是當之無愧。

考里科今年8月曾來港接受中大頒授榮譽理學博士學位，當時受訪稱曾預料mRNA技術用於加速癒合燙傷、體外骨髓治療，卻不曾想過用作研發新冠疫苗，另提到日後再有新病毒大流行時，可透過病毒病原體或抗體製造新mRNA疫苗。

新冠疫苗專家委員會另一成員、港大內科學系傳染病科主任及講座教授孔繁毅認為mRNA疫苗極具潛力，因mRNA技術可於短時間內替換抗原，日後出現新病毒有潛力快速研製疫苗，但該款疫苗提供保護力時間較其他平台短，且未清楚長遠副作用，相信本港將來引入其他mRNA疫苗要謹慎檢視數據。

考里科來港時曾出席中大傑出學人講座，同場的中大校友、醫管局港島東醫院聯網前總監陸志聰憶述，她與很多科學家不同，非出身名門或名牌大學，曾多次被指研究無價值而不獲批經費，但她堅持下去，其不屈不撓精神令人敬佩，相信可鼓勵在場年輕研究生和醫生堅持理想，又說與她交談後發現對方毫無傲氣，談起以前坎坷路也無怨言，這種謙遜十分難得。

非出身名門 曾不獲批研究經費

陸志聰稱不少本地科學家反映在港申請科研基金手續繁複，期望政府參考考里科的經驗，將申請程序拆牆鬆綁，推動本地創科發展。

考里科在祖國匈牙利的名校國立塞格德大學取得博士學位後，即留在校內生物研究中心展開mRNA研究，直至沒有研究經費而接納美國天普大學的博士後研究職位，1985年移居費城。其女兒Susan Francia後來代表美國，贏得2008年和2012年奧運的女子划艇金牌。

明報記者

（2023諾貝爾獎）