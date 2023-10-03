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mRNA疫苗兩創始人獲醫學獎 諾委會：研究鹼基修飾有成 助開發新冠疫苗

【明報專訊】2023年諾貝爾獎得主周一（2日）起陸續揭曉，最先公布的生理學或醫學獎由被譽為「信使核糖核酸」（mRNA）疫苗創始人的兩名生物化學家考里科和魏斯曼獲得。諾貝爾委員會稱，獎項旨在表彰二人在mRNA研究中有關核苷鹼基修飾的發現，造就研發新冠疫苗。

諾委會新聞稿稱，考里科（Katalin Karikó）和魏斯曼（Drew Weissman）的得獎理由是二人「有關核苷鹼基修飾（nucleoside base modifications）的發現，造就開發有效的mRNA疫苗應對COVID-19（新冠疫情）」。二人徹底改變世人對mRNA如何跟人類免疫系統互動的理解，在人類健康面對現代史上其一最大威脅之際，為速度前所未見的疫苗開發作出了貢獻。以其研究成果為基礎的兩款mRNA疫苗2020年12月獲批至今，與其他新冠疫苗拯救了數以百萬計人命。

考里科與魏斯曼共事多年

考里科聞訊後稱並非為回報而工作，重要的是帶來幫助的產品。魏斯曼則稱，贏得諾獎是「人生夢想」，又追憶跟考里科共事逾廿年，特別提到半夜電郵令二人都無法好好睡眠。

考里科出生於匈牙利，1980年代轉往美國研究，1989年起任職賓夕法尼亞大學，後來在校內認識美籍同僚魏斯曼並合作研究。考里科2013年離校後一度加入德國BioNTech（即後來開發復必泰疫苗的科企），現回匈牙利母校塞格德大學任教，兼任賓大醫學院客席教授。魏斯曼則仍在賓大任教，兼任該校核糖核酸（RNA）創新研究所主任。二人將平分1100萬瑞典克朗（約371萬港元）獎金。

研究mRNA與免疫系統互動

傳統疫苗研製方法需要培養大量不同細胞，無法在爆疫時快速推出疫苗，故專家開發利用培養個別細胞的疫苗技術。然而要到1980年代，大規模製造mRNA的「體外轉錄」（in vitro transcription, IVT）技術面世才令以mRNA技術製造疫苗的想法得以起步，但受制於觸發炎症的缺陷。

考里科與魏斯曼合作研究不同RNA種類與免疫系統的互動，發現觸發疫苗所致免疫反應的樹突細胞視IVT製造的mRNA為外來異物，作出反應並釋效發炎信號粒子，但哺乳類細胞產生的mRNA卻不會觸發相同反應。哺乳類細胞的特徵是經常被化學修飾。二人最終發現修飾mRNA的核苷鹼基可近乎消除所有樹突細胞觸發的炎症反應，並於2005年發表研究結果。二人後續研究再發現經修飾的mRNA比未經修飾mRNA產生更多對疾病具保護性的免疫蛋白，終為mRNA技術臨牀應用掃清關鍵障礙。

（綜合報道）

（2023諾貝爾獎）

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