抗執政黨內減稅壓力 英擬明年提高最低工資

據保守黨提前發布的演講稿，侯俊偉會宣布明年4月1日起，23歲或以上僱員的「全國生活工資」（National Living Wage）從目前每小時10.42鎊（約99.6港元）上調至最少11鎊，實際金額仍有待獨立的「低工資委員會」提出最後建議。侯俊偉表示，這意味領取最低工資者每年可多賺1000鎊（約9564港元），近200萬人受惠，並達至保守黨2019年承諾把最低工資增至入息中位數三分之二的目標。侯俊偉又承諾將對近10萬名拒絕找工作的申領政府援助者，實施新懲罰措施。

財相稱削通脹最優先

多名保守黨高層近日呼籲政府減稅，被指為最遲2025年1月舉行的大選爭取支持。前首相卓慧思呼籲把企業稅從25%減至19%，地方發展大臣高文浩亦呼籲削減薪俸稅。辛偉誠周日表示，最優先事項是遏抑物價和整體通脹，稱這變相是「最好的減稅措施」。他目標把通脹減半。侯俊偉上周六亦否定將在下月22日發表的秋季預算案中減稅，稱措施「基本不可能」，將擾亂打擊通脹，目前財政狀况也難以承擔。

（綜合報道）