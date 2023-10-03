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「一帶一路」標誌項目 配合佐科基建大計 印尼雅萬高鐵正式通車

【明報專訊】中國「一帶一路」重點項目之一的印尼雅萬高鐵，昨天（2日）獲印尼總統佐科親臨揭幕下正式通車。這條東南亞首條投入運作的高鐵，同時是佐科任內推動印尼基建蓬勃發展的重要指標，經歷收地和新冠疫情等因素延宕多時後終成現實。雅萬高鐵將貫連人口眾多的雅加達與萬隆，令兩地行車時間由昔日3個半小時縮減至40分鐘，料將有助帶動該國個人流動和經濟均衡發展。

昨日早上，佐科在首都雅加達的哈林高鐵站按下紅色按鈕，宣布雅萬高鐵正式啟用。之後一聲清脆鳴笛，一列模仿印尼國寶科莫多龍紋理圖案、可容納600人的高鐵列車，從哈林站開往全國第四大城市、有「印尼矽谷」之稱的萬隆市。印尼官方將這條高鐵線命名為Whoosh，來自「省時、運作最佳又可靠系統」的印尼文縮寫，佐科指Whoosh一詞的靈感來自高速列車疾馳的呼呼聲。

官方命名Whoosh 車程3.5小時縮至40分鐘

雅萬高鐵全長142.3公里，時速350公里，對比以往搭火車由雅加達去萬隆（長度接近170公里），時間由2小時50分至3小時29分之間減低到僅約40分鐘。儘管有印尼民眾坦言未來車票定價恐會太貴，但有市場顧問機構估計高鐵會吸引到商務和旅遊客源。

印尼早在2008年已初步構思興建高鐵，但成事過程一波三折，先後因預算、收地阻滯、工程難度以至新冠疫情等不同因素，令通連目標一再拖延，成本更由原先預算的不足50萬美元擴至73億美元，令人擔心印尼政府的財政壓力。

雅萬高鐵由中國和印尼合資的「印尼—中國高鐵公司」（KCIC）承建，對兩國都具重要戰略意義。

對北京而言，這是國家主席習近平任內「一帶一路」倡議在東南亞的一大焦點，外交部發言人華春瑩昨在社交平台X恭賀雅萬高鐵開通，形容這是兩國「一帶一路」合作的旗艦項目，有助釋放當地經濟發展潛力。

對佐科政府而言，雅萬高鐵則是其一最重要的招牌基建項目，佐科任內積極推進修建道路、港口和機場，他在通車典禮上明言，雅萬高鐵是印尼公共交通現代化的標誌。

（綜合報道）

相關字詞﹕雅加達 萬隆 雅萬高鐵 一帶一路 高鐵 佐科（Joko Widodo） 印尼 中國

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