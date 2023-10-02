新iPhone過熱 蘋果：涉iOS 17非鈦殼

稱無損安全性能 盡快修復

蘋果稱新系列手機不是因設計而過熱，其鈦外殼反較以前所用的不鏽鋼更具散熱效果。其聲明道：「由於後台活動增加，在設定或恢復裝置後的頭幾日可能會感覺機身較熱」，又稱「我們還發現iOS 17的軟件缺陷」，將在更新軟件中修復。

蘋果稱正與問題應用程式的開發商合作解決過熱現象，又稱即將推出的修復軟件不會減慢最新型號處理器的速度，但未透露何時會推出iOS 17軟件更新及相關版本。該公司上周發布iOS 17.1予應用程式開發商，該版本預計本月稍後推出。

有數以百計的新系列iPhone用家在社交媒體抱怨有手機過熱現象，有些甚至附照片顯示探熱度數逾38℃；使用Instagram和Uber等應用程式時都見過熱。有研究員認為新型號手機配備鈦金屬外殼，加上為電玩而加強圖像處理效能的晶片，是導致過熱的硬件變化因素。

（彭博社/路透社）