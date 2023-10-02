紐時：華收緊無人機出口 俄擴對烏優勢

烏軍自戰爭首天就被迫成為電子維修技工，改裝無人機成為抗俄一大手段，例如在四軸直升機裝上改造電池，助它飛得更遠，又或綁上自製炮彈，令其如同手動制導導彈，撞向俄軍戰壕和坦克。烏軍如今更要成為業餘供應鏈管理者，中國的新政策被指是最大關鍵。

《紐約時報》上周六報道引述數據，並訪問了烏克蘭的無人機製造商及機師，發現中國企業近月減少向烏克蘭人出售無人機，願出售的公司都要求買家經複雜中介網絡採購，有烏國無人機生產商憂慮，中方規定會令其採購零件難度增加。

《紐時》指出，對比起烏克蘭，俄羅斯在無人機採購上本來就有訂單更多、更高價以至政治上更安全的優勢，中方政策更擴大了這優勢。數據顯示中企對烏無人機直接出口總額略高於20萬美元（約156萬港元），同期俄國直接從中企收到總值最少1450萬美元（約1.13億港元）的無人機貨物。烏方雖仍獲大量中國製無人機及零件，但主要是經歐洲中介所得。

（紐約時報）

（俄軍侵烏）