紐時：華收緊無人機出口 俄擴對烏優勢

【明報專訊】在烏克蘭抵抗俄羅斯入侵的戰爭中，交戰雙方都出動大量無人機執行軍事任務。除了土耳其製和伊朗製的軍事無人機，戰場前線還隨處可見中國製造的廉價無人機，這點變相為中國帶來對戰局的潛藏影響力。中國上月嚴格限制無人機零件出口的規定生效後，烏方研究將無人機改造成武器用途以及相關供應鏈方面遇上更多挑戰，間接令俄軍擴大優勢。
烏軍自戰爭首天就被迫成為電子維修技工，改裝無人機成為抗俄一大手段，例如在四軸直升機裝上改造電池，助它飛得更遠，又或綁上自製炮彈，令其如同手動制導導彈，撞向俄軍戰壕和坦克。烏軍如今更要成為業餘供應鏈管理者，中國的新政策被指是最大關鍵。
《紐約時報》上周六報道引述數據，並訪問了烏克蘭的無人機製造商及機師，發現中國企業近月減少向烏克蘭人出售無人機，願出售的公司都要求買家經複雜中介網絡採購，有烏國無人機生產商憂慮，中方規定會令其採購零件難度增加。
《紐時》指出，對比起烏克蘭，俄羅斯在無人機採購上本來就有訂單更多、更高價以至政治上更安全的優勢，中方政策更擴大了這優勢。數據顯示中企對烏無人機直接出口總額略高於20萬美元（約156萬港元），同期俄國直接從中企收到總值最少1450萬美元（約1.13億港元）的無人機貨物。烏方雖仍獲大量中國製無人機及零件，但主要是經歐洲中介所得。