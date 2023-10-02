馬爾代夫親華派當選總統 親印派受挫

前日投票率約八成半，稍高於9月初首輪投票，穆伊祖得票約54%，擊敗得票約46%的薩利赫。薩利赫踏入午夜前承認落敗，將擔任看守總統直至11月17日穆伊祖就任總統為止。薩利赫在社交網站X（前稱Twitter）祝賀穆伊祖勝選，而穆伊祖在政黨競選總部外露面，呼籲民眾周日早上競選限制正式結束後才慶祝，又表示「人民決定奪回馬爾代夫的獨立」。

稱將釋放涉貪前總統

穆伊祖在前任總統亞明的政府擔任部長，在立場親華的亞明因貪污及洗錢罪名被判囚11年後，獲任命為PPM領導人，今屆大選成為亞明的「代理人」角逐總統。馬爾代夫位於印度西南偏南的印度洋海域，具有重要戰略地位，這次大選重燃國家應向印度還是中國靠攏的爭論，結果顛覆薩利赫過去5年外交轉向新德里的努力。

穆伊祖去年與中國共產黨官員舉行網上會議時，表明其政黨重新上台後，將擴大「我們兩國之間的牢固關係」。穆伊祖又聲言會釋放其導師亞明，他上周六呼籲薩利赫運用行政權力，安排將亞明改為軟禁。

法新社指穆伊祖勝選，有賴當地「持續反對印度對馬爾代夫的政治及經濟影響力過大」的運動。馬爾代夫前公務員伊馬德（Masood Imad）向法新社表示，前總統亞明受惠於「趕走印度」行動，同時亦幫助了穆伊祖——PPM將自己塑造成國家利益守護者，承諾要讓國家擺脫北鄰印度的干預。伊馬德又預期穆伊祖將與印度重新談判其他雙邊協議。

印度總理莫迪在穆伊祖宣布勝選後在社交網站X發帖祝賀，表示會繼續致力加強印度與馬爾代夫的雙邊關係及在印度洋地區的整體合作。

另外，有監察組織指前日馬爾代夫大選期間曾發生選舉暴力事件，但沒交代詳情。有官員稱一名選民砸開一個塑膠投票箱，但選票被保住，點票工作並沒中斷。另外，警方拘捕14人，大部分涉及將已畫上標記的選票拍攝後放上社交網站。

（法新社/路透社）