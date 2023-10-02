菲佐現年59歲，他在1964年出生於捷克斯洛伐克的托波爾恰尼，曾是共產黨員，以頑強的野心而聞名。1998年因不獲提拔為部長而耿耿於懷，退出捷共後繼政黨，後自立門戶組建「方向—社會民主黨」（Smer，簡稱方向黨）。

柏林智庫德國外交關係理事會（DGAP）分析師尼奇（Milan Nič）指出，菲佐利用在斯洛伐克鄉村的背景建立忠誠基本盤，令那些在共產主義轉型至資本主義的過程中社會地位下降者相信，自己是其羅賓漢，同時又在斯洛伐克新崛起的寡頭中建立支持。菲佐的政治觀點結合極左的社會政策、民族主義以及與激進右翼相關的保守立場。

菲佐（Robert Fico）是誰？

菲佐現年59歲，他在1964年出生於捷克斯洛伐克的托波爾恰尼，曾是共產黨員，以頑強的野心而聞名。1998年因不獲提拔為部長而耿耿於懷，退出捷共後繼政黨，後自立門戶組建「方向—社會民主黨」（Smer，簡稱方向黨）。

柏林智庫德國外交關係理事會（DGAP）分析師尼奇（Milan Nič）指出，菲佐利用在斯洛伐克鄉村的背景建立忠誠基本盤，令那些在共產主義轉型至資本主義的過程中社會地位下降者相信，自己是其羅賓漢，同時又在斯洛伐克新崛起的寡頭中建立支持。菲佐的政治觀點結合極左的社會政策、民族主義以及與激進右翼相關的保守立場。

為何菲佐2018年被趕下台？

菲佐2006至2010年首度出任總理，其間斯洛伐克加入歐元區。菲佐2012至2018年再任總理；2018年捲入揭弊記者庫契亞克（Ján Kuciak）與未婚妻被殺風波。庫契亞克生前調查菲佐伙伴與意大利黑手黨的關係。庫契亞克之死觸發當地1989年天鵝絨革命以來最大示威浪潮，菲佐2018年3月被迫下台。

方向黨勝選和菲佐上台，對歐洲及烏戰有何影響？

菲佐近年言論充斥陰謀論和親俄羅斯假資訊，如歸咎「烏克蘭納粹和法西斯分子」挑起俄烏戰爭。競選期間他主張停止軍援烏克蘭，稱制裁俄羅斯「毫無理據」。他亦曾表示將重新審視美軍利用斯洛伐克基地的安排。專家分析菲佐或試圖與匈牙利總理歐爾班聯手，在歐盟和北約建立起「非自由軸心」（illiberal axis）。

另有人認為菲佐較專注國內政治，在外交政策上會相對「務實」。

資料來源：華盛頓郵報、路透社