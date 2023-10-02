「援烏非首要」 斯洛伐克親俄黨勢上台 待回朝前總理稱外交立場不變 專家：俄慶「歐洲東方裂痕」

料伙左右翼兩黨組聯合政府

根據截至本港昨日下午近4時已完成的99.8%點票，菲佐（Robert Fico）領導的方向黨得票約22.9%，是眾黨之首，預計在斯洛伐克國會150個議席中可獲42席。儘管不足以單獨執政，但外界預期，該黨有力拉攏得票14.7%的第三大黨左翼「聲音—社會民主黨」（Hlas–SD，下稱聲音黨；預計27席）和得票5.6%的右翼斯洛伐克民族黨（SNS，下稱民族黨；預計10席），足夠累積過半議席籌組多數派政府。聲音黨是2020年從方向黨分裂出來，其黨魁兼前總理佩萊格里尼已為合組政治聯盟開綠燈，有斯洛伐克政治學者估計，佩萊格里尼未必入閣，可能出任國會議長。

斯洛伐克總統恰普托娃昨稱，今日會按照憲法精神委託大選勝方組成政府。菲佐同日較早前在記者會表示，預期組閣談判將持續最少兩周。

優先管制對匈邊境應對難民

談到外界關注的外交立場問題，菲佐表示「斯洛伐克民眾有比烏克蘭更大的問題」，舉例指新政府其一優先決定必須是下令更新與匈牙利的邊境管制措施，以應對難民湧入問題，還暗示會需要出動武力。他認為烏克蘭「對所有人來說都是巨大悲劇」，強調其政黨立場「沒有改變」，依然準備好以人道方式幫助烏克蘭，包括協助重建該國，「但你們只知道我們在對烏提供軍備的立場」。菲佐選前揚言，一旦上台「將不會再向烏克蘭供應新彈藥」。

自由派的進步斯洛伐克黨（PS，下稱進步黨）得票約18%位居第二，其黨魁西梅茨克（Michal Šimečka）昨日在記者會表示，雖尊重方向黨勝出大選，但同時警告菲佐上台對斯洛伐克「將是壞消息」。他強調進步黨仍有組閣的第二優先權，未來會「用盡一切手段阻止菲佐執政」。

「匈牙利不再孤家寡人」

西梅茨克在上周五刊登的歐洲媒體訪問指，菲佐「強烈欣賞」親俄匈牙利總理歐爾班的國內外政策，憂慮其對俄立場會衝擊中歐以至歐盟政治局勢。歐爾班昨日已在社交平台恭賀菲佐回朝在望。

柏林智庫德國外交關係理事會（DGAP）斯洛伐克專家尼奇（Milan Nič）說，西方如今的任務是不要失去斯洛伐克，要有建設性地接觸菲佐，「但我認為莫斯科正在慶祝它眼中的歐洲東方裂痕，匈牙利不再是孤家寡人」。他提醒菲佐本身「務實而非受政治意識形態驅使」。

（綜合報道）