紐約「百年一遇」暴雨 癱瘓市內交通

甘迺迪國際機場單日降雨量逾200毫米，為1948年以來最高紀錄；布魯克林區3小時內也降下平常1個月的114毫米雨量，美國國家海洋及大氣管理局（NOAA）形容情况為「百年一遇」；曼哈頓中央公園1小時內降雨近50毫米，為80年來第二高。紐約市9月降雨已逾350毫米，是繼1882年428毫米最高紀錄以來，雨量最多的9月。

進緊急狀態 民眾轟預警防洪不足

最大雨的時間發生在早上，洪水淹浸街道、地鐵站、地下室和學校，令不少上班上學的民眾措手不及，紐約地鐵和「大都會北方鐵路」（Metro North）運作大受影響，前者部分路線一度完全停駛，後者入夜後已恢復有限度服務。位於皇后區的拉瓜迪亞機場最少一座客運樓關閉。州長胡楚爾（Kathy Hochul）呼籲低窪地區居民在水位及膝前盡快撤難。市長阿當斯（Eric Adams）呼籲居民盡量留在家中或室內。消防部門表示，至少從6處地下室救出被困居民。有民眾炮轟政府事前預警和防洪準備工作不足。

當局稱基建跟不上氣候變化

紐約市環保局專員阿加瓦拉（Rohit Aggarwala）前日在記者會上坦承，當地的基建應對跟不上氣候變化的速度。他指出，布魯克林區海軍造船廠1小時內錄得逾64毫米降雨，但當地的排污系統每小時僅能處理44毫米雨量。紐約的石屎城市設計和部分排水渠遭垃圾堵塞，也阻礙系統處理大量雨水。

紐約市2012年遭颶風「桑迪」吹襲引發災難性風暴潮，造成逾700億美元（約5460億港元）經濟損失後，興建更多防洪牆、護堤及堤壩，但被指主要應對沿海地區水浸及海平面上升，並非極端降雨量，有專家指出，政府應投資擴大綠色基建、升級排水系統、實時緊急通信等應對突發洪災。

（衛報/CNN/法新社）