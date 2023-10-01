塞爾維亞沿科索沃邊境增兵 美籲撤走 部署坦克大炮「前所未見」 北約擬增維和部隊戒備

白宮國家安全委員會發言人柯比上周五稱，發現塞爾維亞集結兵力，目的不明，「我們監視到塞爾維亞在沿科索沃邊境有大規模部署，包括前所未見的大炮、坦克和機械化步兵部隊」。柯比明言，美方認為這是「非常不穩定」的局勢發展，呼籲塞軍馬上撤離邊境。

華府同日由兩大外交高官聯繫兩邊陣營。國務卿布林肯跟塞爾維亞總統武契奇（Aleksandar Vucic）通電話，促請塞方「立即降溫事態和恢復對話」。白宮國安顧問蘇利文則跟科索沃總理庫爾蒂（Albin Kurti）通電話，對塞軍調動感關切，強調歐盟推動科、塞對話，是確保科索沃穩定的長遠解決辦法。

北約同日也表示準備增派駐科索沃的維和部隊「處理當前局勢」，英國國防部則指已調派一支營級部隊（約500至650人）到科索沃進行訓練。北約秘書長斯托爾滕貝格說：「我們向來都採取一切可行行動，為居住科索沃的所有人維持安穩環境和活動自由。」

塞軍否認處於最高作戰準備狀態

塞爾維亞總統武契奇上周五對外回應時，未有直接否認近日增兵，但否認塞軍「處於最高作戰準備狀態」的說法，「因為我根本沒有簽發命令，這並不準確，我們的兵力甚至沒有兩、三個月前的一半」。塞爾維亞傳媒上周三報道，該國防長與軍方領袖視察一些部隊的「部署區」，但未披露詳情。

這次局勢惡化的導火線是上周日（24日）科索沃北部鄰近塞爾維亞邊境的一宗襲擊案，當時有約30名塞族槍手開裝甲車伏擊一支科索沃警察巡邏隊，殺害一名阿爾巴尼亞族的科索沃警員後，佔據當地一間塞族東正教修道院，跟科索沃警察爆發槍戰。數小時後，槍手中有3人被殺，另有3人被捕。警方對此連日展開搜捕行動，表示檢獲可供武裝數百人的大批武器。

北部槍戰導火線 科索沃憂變克里米亞

到上周五，科索沃主要塞族政黨副主席拉多伊契奇自認是槍手領袖，宣布辭去黨職，但未解釋武器來源。科索沃政府指控塞爾維亞幕後策劃和提供武器。美國也同意襲擊是精心策劃，甚至涉軍事級武器裝備和訓練，布林肯表明「須追究現時身處塞爾維亞施襲者責任」。

武契奇政府宣布為3名被殺塞族槍手哀悼一日，防長稱3人是為科索沃自由、為塞爾維亞自由而死。俄羅斯則指事件是庫爾蒂挑起衝突的直接後果，質疑科索沃警察有系統針對塞族。

塞爾維亞又譴責科索沃警察打擊行動是對塞族「過度使用武力」和「殘酷的種族清洗」，促請北約維和部隊取代科索沃警察重新接管科索沃。非政府組織「科索沃公民平台」行政總監埃米尼認為，塞爾維亞意圖逐走科索沃警察，再削弱科索沃對北部塞族聚居地主權。

科索沃總統奥斯馬尼上周四指摘塞爾維亞想模仿俄國吞併克里米亞模式，蓄意製造北部種族緊張，強調「必將捍衛科索沃每寸領土」。

（衛報/法新社）