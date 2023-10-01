「過度旅遊」破壞景點 多地徵過夜稅禁一日遊

英國曼徹斯特城市大學空間管理研究所名譽教授古德溫（Harold Goodwin）表示，除了遊客數量外，過度旅遊還包括遊客的不協調行為、造成擠迫和侵犯私隱。

80%遊客只到訪全球10%景點

聯合國旗下世界旅遊組織（UNWTO）統計顯示，全球旅客在2019年達15億人次的高峰，在2020年新冠疫情下大跌，之後迅速回升，今年首季海外旅遊人數比去年同期多出一倍，並預測2030年全球會有18億人次旅客，對景點及附近居民構成更大壓力。監察旅遊業對環境影響的法國初創企業Murmuration指出，80%遊客只到訪全球10%的景點。

多了遊客到訪雖可為景點社區帶來經濟效益，但也可能造成社會問題，除破壞歷史古蹟和自然風景外，業主會傾向把物業改建成度假屋，逼遷租客或原居民。《國家地理雜誌》指出，外界雖推算旅遊業2033年將貢獻全球經濟11.6%，但2030年相關碳排放將在2016年水平之上增加25%。

多國地方政府已出招應對過多旅客，如實行景點預約、徵收「過夜稅」、禁止短期「一日遊」及推廣淡季旅遊等，希望疏導遊客。由於過度旅遊還視乎景點的容納空間和接待能力，沒有標準的應對方案。

（國家地理雜誌）

（環球熱話）