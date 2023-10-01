旺丁不旺財 快閃旅遊反擾民生 網紅效應短暫 消費有限無助經濟

28歲德國遊客武爾夫本月8日在荷蘭阿姆斯特丹運河區購物熱點「九小街」（De 9 Straatjes）一間咖啡室外排隊半小時，為品嘗網紅介紹的珍珠奶茶和特製多士。武爾夫表示，從社交平台得知這些食品，認為「賣相精緻」，因此慕名而至。

周邊商戶難捱 名勝旁吃外賣不雅

位於同一條街的快餐店Fabel Friet，在疫情期間於社交平台TikTok走紅，吸引不少外國遊客到來一試招牌薯條，長長人龍排到隔離街，不少顧客買到薯條即時在街上開餐，惹來不滿的周邊商戶展示標語牌促請遊客勿坐在店舖門前或梯間。其一店主說：「我不是不希望（網紅餐廳）成功，但我的顧客正在離開。」Fabel Friet也在店外貼告示，呼籲顧客「勿在附近商舖外品嘗薯條，以尊重我們的鄰居」。

九小街購物區營運經理斯哈倫博赫表示，年輕人為薯條和餅乾而來原本可促進多元，但當形成壟斷，則會迫遷其他商舖，而且當街吃外賣也與運河區歷史名勝和高級酒店格格不入。阿姆斯特丹大學市場學系主任德默斯（Joris Demmers）憂慮，社交媒體推廣雖令遊客蜂擁而至，但熱潮轉瞬即逝，難為商舖帶來穩定收入來源。

遊人逼爆偏遠景點 多垃圾少消費

旅遊網站Booking.com今年6月贊助調查顯示，75%受訪者利用社交平台尋找旅遊貼士，超越參考旅遊書、影視廣告、親友建議等方法，48%人到旅遊點的目的為在社交平台分享。

英國格林威治大學旅遊與活動高級講師西格爾（Lauren Siegel）表示，社交媒體不但改變了旅遊業生態，也令過度旅遊（見另稿）問題不再局限於傳統知名的旅遊城市，網民更易得知偏遠景點存在，帶備攝影器材甚至無人機排隊拍攝風景。這些地方多不具備旅遊配套設施，遊人到來只會招致擠迫和製造垃圾，而非花錢消費。

《魔雪奇緣》藍本場景 日吸近萬客

人口約36萬的冰島現時每年有200萬名旅客到訪，在當地從事旅遊業逾20年的布倫達爾表示，近年很多因社交媒體而追捧埃亞菲亞德拉冰蓋的旅客只在當地停留數天，去完主要目的地便離開，不太願消費，有別以往視冰島為主要目的地，至少逗留兩周，事前查看旅遊書並準備爬山用具。

僅約750名居民的奧地利北部小鎮哈爾施塔特（Hallstatt），因作為迪士尼動畫《魔雪奇緣》虛構場景藍本而在網上爆紅，近年每日吸引近萬歐美遊客到訪。當地逾百居民上月堵塞通往小鎮的主要隧道，抗議過度旅遊影響當地交通和居民日常生活。

西格爾認為可透過社交平台勸喻遊客注意言行，例如美國黃石公園在Instagram呼籲「網絡遊客」在園區內拍攝時保護環境甚有成效。荷蘭旅遊局除積極利用社交媒體宣傳次級景點疏導遊客，今年愚人節聲稱在全國研植了新品種「防人」（human-proof）鬱金香，除收宣傳之效外，也提醒遊客打卡時注意保育。

（綜合報道）

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