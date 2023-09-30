美路州海水倒灌 新奧爾良瘋搶瓶裝水

極端高溫低降雨 淡水不足

路易西安那州今年經過數月極端高溫和降雨量偏低後，淡水水源減少。密西西比河水位降至危險水平，並導致海水在過去兩個月逐漸逆流而上，危及沿岸城市居民的食水、耕地和水利設施。新奧爾良污水和水委員會（SWBNO）表示，目前食水是安全的，但很多居民仍趕到超市搶購瓶裝水，政府官員呼籲保持冷靜，保證瓶裝水不會短缺。

美國陸軍工程兵團推算，到10月底新奧爾良兩個水處理廠將受到影響。軍方開始將密西西比河近出海口一座約15米高、用作抵擋海水流入的水底堤圍再加高約8米，預計可以將海水流入的時間延緩10到15天。當局還計劃每天用駁船由上游地區向下游已被海水淹沒的水處理設施運送3600萬加侖淡水，以稀釋水中鹽分。另一項提議是建造管道，將淡水從河流上游輸送到下游受影響的地區。SWBNO 表示管道的預計成本為1億至2.5億美元，將動用聯邦緊急管理局的資金，預計可在30天內完成。

（CNN/CNBC）