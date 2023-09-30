6女匿凍櫃車偷渡險死 圖法國越境赴英 恐慌下聯絡記者獲救

這批女子4人來自越南，2人來自伊拉克。報道引述法國一名檢察官稱，她們登上一架愛爾蘭註冊、載香蕉的凍櫃車，以為會被送到英格蘭，但該車送貨到法國敦刻爾克（Dunkirk）後就沿相反方向往意大利。報道稱，當她們利用手機追蹤定位，發覺凍櫃車行駛方向轉變後，開始恐慌。其中一人向BBC女記者劉圭（Khue B Luu，譯音）求救。

凍櫃車轉向 關冷氣難呼吸

劉圭講述事發經過時表示，她在周三中午左右接到一個短訊，寫道：「有些人在一架凍櫃小型貨車內由法國越境到英格蘭。」她還未看畢就收到匿名者來電，要求「緊急」協助，但無法說出車牌和地點等關鍵資料，只稱凍櫃已開始運作，凍櫃內的人感很冷和恐慌。匿名者隨後讓凍櫃內的人與劉圭聯絡。一名年輕女子在車上向劉圭發短訊，又將車內情况短片傳給她，可見內裏十分陰暗，空間狹小。她表示前一晚凌晨偷偷上車，發現凍櫃車行駛方向不對後開始擔心。

劉圭隨後通知BBC新聞部同事和在法國居住的記者，與劉圭聯絡的年輕女子後來將她們的衛星定位位置傳送給劉圭，顯示當時身處法國南部城市里昂以北的一條公路上，劉圭請法國的同事通知就近警局。車內的人隨後在短訊中表示，車內冷氣關掉了，她們開始難以呼吸。在這期間，劉圭收到偷渡女子上車前照片，顯示凍櫃車的愛爾蘭車牌。

司機聞人聲起疑 停車報警

此時，凍櫃車司機亦起疑，因他聽到凍櫃內有疑似人聲，於是將車停在一旁報警。警方隨後在附近隆河（Rhone）地區發現凍櫃車救出眾人，當時凍櫃內只有6℃，但所有人看來健康良好。司機一度被捕，後證實與案無關。劉圭稱未知為何6人不直接報警，可能是所用電話卡未支援語音功能。

法國一名檢察官周三表示，其中4人要在30日離境，另外兩人可以等候申請政治庇護。

（BBC）