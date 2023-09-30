明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

國際

國際新聞

6女匿凍櫃車偷渡險死 圖法國越境赴英 恐慌下聯絡記者獲救

【明報專訊】英國廣播公司（BBC）周五（29日）報道，6名女子在法國登上凍櫃車，打算偷渡到英國，但其間發現貨車行駛方向不對，凍櫃亦開始運作，恐慌下及時聯絡到BBC一名記者，後者報警，最後救出眾人。當時車內溫度只有6℃，那些偷渡客報稱難以呼吸。

這批女子4人來自越南，2人來自伊拉克。報道引述法國一名檢察官稱，她們登上一架愛爾蘭註冊、載香蕉的凍櫃車，以為會被送到英格蘭，但該車送貨到法國敦刻爾克（Dunkirk）後就沿相反方向往意大利。報道稱，當她們利用手機追蹤定位，發覺凍櫃車行駛方向轉變後，開始恐慌。其中一人向BBC女記者劉圭（Khue B Luu，譯音）求救。

凍櫃車轉向 關冷氣難呼吸

劉圭講述事發經過時表示，她在周三中午左右接到一個短訊，寫道：「有些人在一架凍櫃小型貨車內由法國越境到英格蘭。」她還未看畢就收到匿名者來電，要求「緊急」協助，但無法說出車牌和地點等關鍵資料，只稱凍櫃已開始運作，凍櫃內的人感很冷和恐慌。匿名者隨後讓凍櫃內的人與劉圭聯絡。一名年輕女子在車上向劉圭發短訊，又將車內情况短片傳給她，可見內裏十分陰暗，空間狹小。她表示前一晚凌晨偷偷上車，發現凍櫃車行駛方向不對後開始擔心。

劉圭隨後通知BBC新聞部同事和在法國居住的記者，與劉圭聯絡的年輕女子後來將她們的衛星定位位置傳送給劉圭，顯示當時身處法國南部城市里昂以北的一條公路上，劉圭請法國的同事通知就近警局。車內的人隨後在短訊中表示，車內冷氣關掉了，她們開始難以呼吸。在這期間，劉圭收到偷渡女子上車前照片，顯示凍櫃車的愛爾蘭車牌。

司機聞人聲起疑 停車報警

此時，凍櫃車司機亦起疑，因他聽到凍櫃內有疑似人聲，於是將車停在一旁報警。警方隨後在附近隆河（Rhone）地區發現凍櫃車救出眾人，當時凍櫃內只有6℃，但所有人看來健康良好。司機一度被捕，後證實與案無關。劉圭稱未知為何6人不直接報警，可能是所用電話卡未支援語音功能。

法國一名檢察官周三表示，其中4人要在30日離境，另外兩人可以等候申請政治庇護。

（BBC）

相關字詞﹕偷渡 人蛇 法國

上 / 下一篇新聞