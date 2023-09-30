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馬爾代夫今總統決選 成中印角力場

【明報專訊】馬爾代夫總統大選次輪投票周六（30日）舉行，尋求連任、立場親印度的總統薩利赫（Ibrahim Mohamed Solih）將面對立場親華的反對派候選人穆伊祖（Mohamed Muizzu）挑戰。擁有約1200個珊瑚島的馬爾代夫除了是熱門旅遊地點，亦因具戰略地位，而受到尋求在印太地區擴大影響力的國家包括中印所關注，令這場選舉同時成為中印角力場。

親印前總統首輪落敗

過去近5年執政期間尋求與傳統捐助者印度恢復關係的薩利赫，在本月初首輪投票得票39%，敗給得票約46%的馬爾代夫進步黨（PPM）候選人穆伊祖。穆伊祖現為首都馬累市長，在上屆政府任內主導興建獲中國資助的「中國—馬爾地夫友誼大橋」。

薩利赫2018年在社會對時任總統亞明（Abdulla Yameen）不滿的背景下贏得大選，並指摘親華的亞明透過大量借貸興建基建，將國家推入中國債務陷阱。亞明的親華立場亦引起印度警惕，後者跟西方一樣憂慮中國在印度洋日益擴張。薩利赫上台後尋求改善與印度關係，並提出「印度優先」政策。

該政策後來變得不受歡迎，原因之一是印度2010及13年先後向馬爾代夫提供2架直升機，2020年給予1架小型飛機；印方指飛機用於搜救及醫療用途，但前年馬爾代夫軍方稱約75名印度軍人駐紮當地，負責操作和維護，事件導致反對派提出「趕走印度」倡議，指印方軍人危及國安，要求他們撤走。

前外長：須平衡印度與中國利益

在首輪投票失利後，薩利赫尋求藉房屋等國內議題爭取支持，而穆伊祖所屬的馬爾代夫進步黨（PPM）則聚焦外交，抨擊薩利赫對印度的立場。馬爾代夫前外長沙希德（Ahmed Shaheed）向法新社表示，公眾對印度的不滿某程度反映他們對薩利赫政府腐敗行為感失望。沙希德暗示，摒棄印度後果嚴重，認為下任總統須平衡印度與中國利益。

（BBC/法新社）

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