應付「持續混合戰爭」 俄擬大增軍費近七成

財政部的2024年預算草案顯示，俄羅斯明年國防預算將增加68%至10.77萬億盧布（約8750億港元），較去年多68%，佔國內生產總值（GDP）6%。財長西盧安諾夫周四在莫斯科舉行的金融論壇上強調，預算案重點是軍事支出。他說：「預算案的結構表明，主要重點是確保我們的勝利，軍隊、防禦能力、武裝部隊、戰士，前線所需的一切、勝利所需的一切都在預算中。」克里姆林宮發言人佩斯科夫就軍費大幅提高回應說：「顯然，這種增加是絕對必要的，因為我們生活在混合戰爭狀態，我們繼續進行特別軍事行動，這需要很高的成本。」

烏財長：資助基輔西方國數目下降

另一方面，烏克蘭財政部長馬爾琴科周四承認，願意向基輔提供資金的西方國家數目不斷下降。他在當地電視節目中說：「願意給錢的國家愈來愈少，但這並不意味沒有錢，也不意味着我們停止工作。今年，我們確定可以籌集到大約420億美元（3276億港元）來填補預算赤字。我們將竭盡全力，希望2024年也能達到這個目標。」但他也承認有難度：「問題在於，這些國家的納稅人還願不願意向我們提供資金。」

（綜合報道）

（俄軍侵烏）