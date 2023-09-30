斯洛伐克大選衝擊北約援烏團結 親俄民粹派聲勢漲 專家指莫斯科策動假資訊

左翼方向黨略佔先 料組聯合政府

投票時間為周六上午7時至晚上10時（本港周六下午1時至周日凌晨4時），結束後將有出口民調，而正式結果將於本港周日下午出爐。當地新聞網站Dennik N周三公布委託民調公司益普索（IPSOS）所作的選前最後民調，顯示方向黨以20.6%比19.8%支持度些微領先進步斯洛伐克黨，但後者支持度比月中同一民調上升2.6個百分點，而方向黨的支持度則僅增加了0.3個百分點。外界分析兩黨均無法取得150個國會議席中的過半數，須籌組聯合政府。

斯洛伐克是烏克蘭的忠實支持者，在俄軍入侵後數周便決定供烏武器，至今提供了「米格29」戰鬥機和S300導彈防空系統等。此外，只有540萬人口的斯洛伐克，至今已收容了逾10萬名烏克蘭難民。

前總理：執政不會再供烏新彈藥

然而，菲佐（Robert Fico； 前譯菲科）表明，一旦重新執政，將「不會再供烏新彈藥」，他亦反對烏克蘭加入北約。菲佐毫不掩飾同情俄羅斯的立場，歸咎「烏克蘭納粹和法西斯分子」挑釁俄羅斯發動戰爭。斯洛伐克獨立智庫「公共事務研究所」所長梅塞茲尼科夫（Grigorij Meseznikov）形容，菲佐與盟友聲稱「向烏供武只會拖長戰爭」，實際上立場親俄。

以上與克里姆林宮一致的論述在斯洛伐克大有市場。環球智庫GlobSec統計顯示，只有40%認為烏戰責任在於俄羅斯，是8個中東歐和波羅的海國家中最低，此外有一半人視長年盟友美國為安全威脅。GlobSec民主政策總監哈伊杜（Dominika Hajdu）指，大部分民眾深受傳統泛斯拉夫主義論述影響，視俄羅斯為保護斯洛伐克人免受匈牙利人侵擾，並從納粹手中解放出來的「大哥」，因此面對俄羅斯政治宣傳時「特別脆弱」，至今該國仍有四分之一民眾對普京持正面看法。

59歲的菲佐於2006年至2010年，以及2012年至2018年兩度出任斯洛伐克總理，但在2018年3月捲入揭弊記者庫契亞克（Jan Kuciak）被殺風波，在示威浪潮下辭職。菲佐和方向黨在2020年大選遭大部分選民離棄，但之後勝出的中間偏右「普通人與獨立人格黨」執政不力，兩名總理先後下台，今年5月進入看守政府狀態，直至完成提前大選。梅塞茲尼科夫指，內政混亂令菲佐和方向黨有機會東山再起，他們也得益於新冠疫情、高通漲、能源危機及烏戰等因素。

與方向黨叮噹馬頭的進步斯洛伐克黨則由39歲新星西梅茨克（Michal Simecka）領導，他畢業於英國牛津大學政治學系，現為歐洲議會副主席。西梅茨克警告停止援烏將令斯洛伐克受到孤立，呼籲與歐盟和北約伙伴維持同一陣線。

總統斥利用民憤 煽動仇恨

總統恰普托娃（Zuzana Caputova）早前批評部分選舉拉票活動「利用了民眾的憤怒和仇恨情緒」。法新社引述專家稱，除部分假資訊陳述出自菲佐、方向黨及兩個極右政黨外，網絡安全公司Gerulata Technologies專家克里扎克（Tomas Krissak）稱，俄羅斯駐斯洛伐克大使館也散布了「大量虛假資訊和經操控論述」。

（綜合報道）

（俄軍侵烏）