加強遠程打擊威懾敵手 澳陸軍改組暗劍指中國

今次軍隊改組是回應今年4月政府發表的國防戰略檢討報告，當中提出須急速轉向遠程威懾，包括使用導彈、潛艇及網絡工具，與敵手（adversaries）保持一定距離。國防部昨公布的重大改組，包括在3個基地建立特種作戰旅：在北部城市達爾文（Darwin）建立一支輕型、易於部署的部隊；在東北部昆士蘭省湯斯維爾市（Townsville）建立一支擁有更多重型裝甲坦克的部隊，「可在任何衝突中發揮最大殺傷力」；在東部布里斯班市（Brisbane）則建立一支同時結合上述兩種能力的部隊。今次改組亦包括在南部阿德萊德（Adelaide）建立一個擁有遠程火力和綜合防空與導彈防禦的軍旅，現部署在阿德萊德的軍團亦將集中快速引進新技術及訓練。

澳洲防長馬爾斯表示，未來5至6年將重新部署數百軍事人員，形容改組是軍隊邁出重要一步，亦是為建立澳洲未來所需軍隊打下基礎，他表示，陸軍改組是為回應國防戰略檢討報告的建議，以維護地區和平、安全與繁榮，又指陸軍會在適應時代挑戰的同時，繼續發揮保衛澳洲的重要作用。

3基地建特種旅 南部建火力旅

澳洲廣播公司昨報道，改組後包括兩個駐阿德萊德的作戰部隊將解散，從2025年起陸軍所有重型裝備和半數直升機將駐紮湯斯維爾，在昆士蘭省的陸軍第3旅將重組成陸軍唯一重型作戰部隊，並增加多達500名人員。阿德萊德的第一裝甲團將被重新定位為創新和實驗單位，以提供和整合新興技術。

前文提到的澳洲國防戰略檢討報告，形容中方軍力建設是二戰以來所有國家中最大規模和最具雄心。報告警告軍事升級或誤判的風險正在增加，並總結指現代戰爭的「導彈時代」（missile age）興起，已從根本上削弱澳洲地理優勢。

（法新社/澳洲廣播公司）