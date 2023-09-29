政治立場近梅鐸助反勝胞弟 拉克倫成「傳媒家族繼承人」

曾遭「放逐」10年 被諷「不會成王」

梅鐸共有6名子女，拉克倫排行第三，對上有兩位姊姊普魯登斯和伊利沙伯，伊利沙伯和詹姆斯跟拉克倫都是梅鐸第二任妻子安娜所生。拉克倫1971年9月生於倫敦，3歲移居紐約成長，入讀當地名校道爾頓學校和三一學校，並在普林斯頓大學哲學系畢業。三姊弟每朝搭校車上學前都要先看報紙，包括家族旗下《紐約郵報》和競爭對手《華爾街日報》（2007年被新聞集團收購）和《紐約時報》，梅鐸還會標記一些報道，叫他們「讀一下」。

據澳洲記者曼寧所撰非官方傳記The Successor（繼承人）指，求學時期的拉克倫吸引父親梅鐸注意的「最佳方法」是跟父親談傳媒、談政治。拉克倫在家族企業做暑期工，曾在悉尼《每日鏡報》打掃和在《聖安東尼奧快報》做初級記者。到1994年大學畢業，時年22歲的拉克倫即被安排到昆士蘭管理家族的一些報章，包括澳洲第三大報章《信使郵報》，2000年升任新聞集團副營運總監，被視為梅鐸繼承人。

然而，拉克倫推動投資的澳洲電信集團One. Tel破產收場，他被霍士新聞台創辦人艾爾斯削權，因梅鐸袖手旁觀，他2005年辭任新聞集團所有職務。當時人人認為拉克倫大勢已去，傳媒家族繼承人之位拱手相讓予將英國天空電視台管理得有聲有色的詹姆斯。

拉克倫其後攜同妻兒返回澳洲自立門戶，經營專門收購傳媒股權的投資公司，直至2014年終獲父親召回，他迅速收復失地，2020年以4.4億美元收購美國影視串流平台Tubi，穩定霍士集團收入，鞏固個人地位。

然而，拉克倫「反敗為勝」的另一關鍵是政治立場。他自稱「自由至上主義者」（libertarian），不少觀點跟父親一樣保守。舉例說，他去年曾抨擊澳洲政府在新冠疫情期間的強制檢疫措施造成企業倒閉，又曾聲稱有傳媒阻撓發表美國總統拜登之子亨特的醜聞報道。他曾維護霍士新聞的政治取向，「我們的目標對象是中間偏右，這確實是我們應該的定位」。

對比之下，比拉克倫小一歲的詹姆斯會投資應對全球暖化，促進民眾對科學的理解，並支持民主倡議。特朗普上台後，詹姆斯開始跟家族不咬弦，政治立場較右傾的拉克倫因此聲勢轉強。到2020年7月，詹姆斯辭去新聞集團董事，明言「不同意公司旗下新聞機構的某些社論及某些戰略決定」。

地位未穩 父死後或遭姊弟反擊

HBO大熱電視劇《傳媒家族繼承人》（Succession）的最初靈感來自梅鐸家族，其第四季今年5月播畢，暫未有製作第五季的消息，惟現實中的梅鐸家族繼承之戰大概不會輕易落幕。《金融時報》指一旦梅鐸去世，其家族信託基金會落入一眾子女之手，外界揣測詹姆斯屆時可能與兩位政治立場沒有那麼右翼的姊姊聯手奪權。

明報記者

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