美國封殺轉戰東南亞 難逃監管競爭

未來5年擬百億投資東南亞

近年，TikTok在美國等地面臨有關用戶資料安全以及該公司與母公司北京字節跳動（ByteDance）聯繫的嚴格審查。在歐美政策壓力下，TikTok將焦點放到東南亞市場。該公司6月在雅加達舉辦TikTok東南亞影響力論壇，行政總裁周受資透露未來3至5年將向東南亞市場投資數十億美元。

印尼是TikTok電商平台TikTok Shop首個兼最大市場，縱然TikTok Shop在當地仍要面對Tokopedia、Shopee、Lazada等對手。Momentum Works數據顯示，去年TikTok在東南亞達成的交易額約44億美元，比2021年高出6億美元，但仍遠遠落後蝦皮購物的480億美元。

印尼如今給予社交電商平台一周時間遵守「脫鈎」新規，意味TikTok需在一周後下架所有電商業務，否則面臨封殺。TikTok未來或須將TikTok Shop分拆成獨立應用程式。

另外，《華爾街日報》周三報道，今年初以來多名高層從字節跳動調到TikTok擔任創收業務等要職，部分高層更是從字節跳動北京總部調往美國。有在美國的TikTok員工擔心，這些人事任命反映字節跳動對TikTok營運的影響力遠大於TikTok公開披露。

（路透社/華爾街日報）