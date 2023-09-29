印尼禁社交平台掛鈎電商 TikTok遭殃 僅一周寬限期 旨在保護本土實體中小企

印尼政府指新規例旨在保護實體商戶和市集，因為社交平台的掠奪性定價正在威脅中小企。貿易部長祖基菲里（Zulkifli Hasan）在記者會上說：「現在，電子商務不能成為社交媒體。兩者分開。」他稱任何政府都會保護當地小型企業，新規是要確保商業競爭平等。

祖基菲里表示新貿易法規已於周二生效，會給予社交商務平台（social commerce platforms）一周時間遵守新規，否則將被警告，仍違規者將被撤銷在印尼經營業務的許可證。

電商平台進口貨最低價限100美元

法新社所閱文件顯示，新規例意味社交商務平台現在「禁止在其電子系統促成支付交易」。祖基菲里解釋道：「社交商務平台可以像電視一樣展示廣告，但不能交易。他們不能開店，不能直接銷售。」

除了規定社交平台與電商脫鈎，新例亦規定電商平台從國外直接購入的商品須設定100美元最低價格，而且所有產品均應符合當地標準。

第二大市場 率先引進TikTok Shop

祖基菲里未有點名TikTok，但新規對後者是重大打擊。根據數據分析公司DataReportal，印尼是TikTok第二大市場，擁有1.25億用戶，僅次於美國。研究公司BMI認為TikTok將是唯一受到新規例影響的企業。

印尼電子商務市場主要由本土科企GoTo旗下的Tokopedia和兩間中國企業——蝦皮購物和阿里巴巴旗下Lazada所主導。TikTok前年率先在印尼引進TikTok Shop。Momentum Works數據顯示去年印尼電子商務交易額達到近520億美元，其中5%交易在TikTok Shop進行。

然而，印尼對監管社交媒體和電子商務的呼聲近月增加。實體賣家看到生計受到TikTok Shop等電商平台低價銷售所威脅。

專家：或惹東南亞其他國家仿效

印尼現成東南亞地區首個針對TikTok電商平台的國家。TikTok印尼分部昨對新規定表示「深切關注」，特別是對TikTok Shop的600萬本地賣家生計，「我們尊重當地法律，並將繼續走建設性的道路」。

商戶對新規例反應不一。雅加達市中心塔納阿邦市場有賣家讚賞政府決定，一名60歲的牛仔褲批發商表示，由於買家轉向網上商店，其收入近月下降60％。惟峇里島一名曲奇餅烘焙師說：「像我這樣的賣家，可在TikTok運用軟銷策略，同時成為網紅和賣家。」

電商研究機構Cube Asia聯合創辦人托林認為，印尼新規例可能激發東南亞其他國家仿效。他指印尼執法以嚴格著稱，尤其是對本地賣家或消費者存在潛在威脅時。

（路透社/法新社/金融時報）